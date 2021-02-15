Русская служба «Би-би-си» узнала о демонстрации в Эрмитаже поддельных яиц Фаберже, принадлежащих связанному с «близким другом Путина» бизнесмену

В Эрмитаже на выставке «Фаберже — ювелир Императорского двора» продемонстрировали поддельные экспонаты, принадлежащие человеку, связаному с «близким другом» президента Владимира Путина, сообщает Русская служба «Би-би-си».

Опрошенные «Би-би-си» эксперты выразили сомнения в подлинности выставленных экспонатов. В самом Эрмитаже эту информацию не комментируют. Партнерами Эрмитажа по выставке стали «Русский национальный музей» и «Музей христианской культуры». Под первым названием оказалось юрлицо Александра Иванова, не имеющее помещения, под вторым — музей, которому покровительствует Константин Голощапов, выяснила «Би-би-си».

По поводу одного из яиц —«Курочки» — Иванов заявил, что выставить его как императорское яйцо решила хранитель Фаберже в Эрмитаже Марина Лопато. «Она сказала, что есть документы, есть записи. Но нет документов, нет ничего», — сказал Иванов в разговоре «Би-би-си». Лопато умерла в июле прошлого года и публично этот экспонат не комментировала.

По поводу «Юбилейного свадебного», в существовании которого эксперты сомневаются, Иванов сказал, что российский император Николай Второй скрыл его, «чтобы не будоражить умы, факт изготовления этого яйца, факт вручения яйца, конечно, он не афишировался».

После публичных обвинений в подделке Иванов стал утверждать, что миниатюры заменили при ремонте яйца в 1908 году, пишет «Би-би-си». На повторную просьбу корреспондента прислать фото или скан документа о нем Иванов ответил: «Мало ли что тебе интересно, ага. Ты хочешь всю сенсацию убрать».

Споры по поводу подлинности выставленных экспонатов начались после того, как в начале января лондонский арт-дилер и коллекционер Андрей Ружников написал открытое письмо директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому, в котором назвал подделками и «вульгарным новоделом» ряд предметов. В музее и тогда не стали отвечать на вопрос, подлинные ли предметы представлены на выставке, открывшейся 25 января прошлого года.

В 2002 году «Новая газета» сообщала, что в 90-х Голощапов работал в одной из петербургских бань и обслуживал президента России Владимира Путина в качестве массажиста. В 2000 году, по данным «Новой», президент назначил Голощапова на пост гендиректора федерального предприятия «Росцентрпроект», где он занимался продвижением клиентов на должности в системе исполнительной власти. Примерно в то же время Голощапов стал партнером братьев-бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов по банку «Северный морской путь».

Как рассказывала «Новая» год назад, с 2013 года музей Фаберже работает во дворце Нарышкина (Шуваловой). Там представлена личная коллекция предметов ювелирного и прикладного искусства XVIII–XX веков бизнесмена Виктора Вексельберга. В сентябре 2017 года его фонд «Связь времен» заявил о желании расширить музей за счет переустройства западной части комплекса. Эксперты и защитники культурного наследия выступили против этого, так как новое строительство в границах территории памятника запрещены законом, а в зону негативного воздействия планируемых работ попали шесть объектов культурного наследия.