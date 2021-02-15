В Москве умер ветеран, которому не выдали квартиру из-за «40 лишних сантиметров» в его однушке. Весной префект СВАО обещал «все выяснить»

В Москве в возрасте 94 лет умер ветеран Великой Отечественной войны Вагаршак Хачатрян, которому власти отказывались улучшать жилищные условия из-за «40 лишних сантиметров» в его квартире. Об этом рассказала Znak.com дочь ветерана Лилит Хачатрян.

В марте 2020 года издание опубликовало историю 94-летнего ветерана из Москвы, который жил на кухне в небольшой однокомнатной квартире вместе с дочкой, внучкой и правнучкой. Тогда в разговоре с корреспондентом Znak.com префект СВАО Москвы Алексей Беляев пообещал «записать имя ветерана и все выяснить».

В конце ноября прошлого года семья Хачатрян обратилась в суд, но ветеран умер, не дождавшись вынесения судебного решения.

В октябре 2019 года, как пишет Znak.com, ветеран обратился в департамент городского имущества города Москвы с просьбой улучшить его жилищные условия. Ему пришел ответ из мэрии, в котором было сказано, что на каждого члена семьи должно приходиться меньше 10 квадратных метров жилья, чтобы признать семью нуждающейся в получении новой квартиры. Общая площадь квартиры Хачатряна составляла 41,5 квадратного метра.

«В мэрии считают, что у нас есть лишние 40 [квадратных] сантиметров у каждого. 40 сантиметров! Знаете, откуда эти сантиметры? Это наш балкон. Как же так, получается? Разве можно жить на балконе?», — говорил ветеран журналистам.

«Мы не раз обращались к властям, папа и [экс-мэру Москвы Юрию] Лужкову писал, и [экс-президенту России Дмитрию] Медведеву писал, чтобы хоть как-то улучшить наши жилищные условия. Но результатов эти письма не принесли», — рассказывала Лилит Хачатрян.

Хачатрян родился в 1926 году в Краснодаре. В В 30-х годах его семья перебралась на родину в Ереван. В возрасте 17 лет в 1944 году Хачатряна забрали на фронт. После окончания войны он продолжил службу в рядах советской армии, получил звание лейтенанта, стал офицером, а потом служил в Беларуси.

В 60-х годах семья ветерана продала все имущество в Ереване и купила маленькую однокомнатную квартиру на севере Москвы.