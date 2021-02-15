Организаторы акции памяти Немцова попросили власти Москвы не мешать возложению цветов на месте убийства

Организаторы акции памяти политика Бориса Немцова направили мэру Москвы Сергею Собянину обращение с просьбой не препятствовать возложению цветов на месте убийства 27 февраля с 13 до 15 часов. Документ опубликовал у себя в телеграм-канале политик Дмитрий Гудков.

«Нам известно, что в настоящее время в Москве действует указ мэра, который ограничивает проведение публичных мероприятий из-за распространения коронавирусной инфекции. В то же время полагаем, что граждане имеют право возложить цветы на Большом Москворецком мосту, где Немцов был застрелен», — сказано в документе. Помимо этого, оркомитет планирует в 23:31 объявить минуту молчания. В обращении подчеркивается, что граждане будут стараться соблюдать социальную дистанцию, а также использовать маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты.

Помимо Гудкова документ подписали главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, председатель Либертарианской партии Сергей Бойко, правозащитник Сергей Давидис, председатель фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза, адвокат семьи Немцова Вадим Прохоров и председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков.

Политика Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, в сотне метрах от Кремля. В 2017 году виновными признали пятерых человек — Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Они получили от 11 до 20 лет колонии строго режима. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены.