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№ 16 от 15 февраля 2021

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«Интересно. Сначала проверим все это»: Кремль — о предложении Маска пообщаться с Путиным в Clubhouse

Политика

 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал интересным предложение американского предпринимателя Илона Маска пообщаться с Владимиром Путиным в приложении Clubhouse. При этом Песков уточнил, что Кремлю предстоит разобраться с новой соцсетью.

«Мы сначала хотим разобраться. Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети, лично он их не ведет. Поэтому в целом это, безусловно, очень интересное предложение, но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается, поэтому сначала как-то проверим все это, а потом уже будем реагировать», — сообщил Песков журналистам на брифинге (цитата по РИА Новости).

Ранее Илон Маск в Твиттере пригласил Владимира Путина пообщаться в новой социальной сети Clubhouse. Маск опубликовал предложение на русском и английском языках. 

Социальная сеть Clubhouse запущена в апреле 2020 года и набирает аудиторию с начала 2021 года. Приложение частично обязано своей популярностью Илону Маску и Марку Цукербергу, которые присоединились к нему в числе первых знаменитостей.

Теги:
kn, соцсети, кремль, песков, путин, илон маск, clubhouse
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