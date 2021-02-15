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№ 16 от 15 февраля 2021Читать номер
В Казани арестовали на семь суток участника согласованного митинга против политических репрессий
Вахитовский районный суд Казани арестовал на семь суток активиста «Социалистической альтернативы» Джавида Мамедова, которого задержали после согласованного митинга против политических репрессий в прошедшее воскресенье. Об этом говорится в твиттере движения, карточка дела опубликована на сайте суда.
Мамедова признали виновным в неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП). Еще 10 тысяч рублей штрафа ему назначили за раздачу листовок.
Силовики накануне после согласованной акции задержали в общей сложности девять человек. Двоим задержанным — Анастасии Пузаковой и Ксении Безденежных — в итоге суд назначил штраф в 10 тысяч рублей по статье о нарушении порядка проведения акции (ст. 20.2 КоАП). Мамедов провел ночь в отделе полиции. Остальных шестерых задержанных отпустили из полиции без протоколов.
Власти в Казани согласовали митинг «против задержаний и репрессий и изменения выборного законодательства в Госдуму», организованный представителями «Яблока», «Левого фронта» и ПАРНАСа. На площади Тысячелетия у центрального стадиона, где мэрия Казани согласовала проведение акции, по оценкам «Коммерсанта», собрались более тысячи человек. При этом власти согласовали митинг только на 200 человек, поэтому остальным пришлось стоять за ограждениями.
TJ: в России растет популярность конспирологов QAnon. Они верят, что Навальный — «сын Сороса», а Путин борется с «глубинным государством»
Русскоговорящие последователи движения QAnon чаще всего пропагандируют ковид-диссидентство и утверждают, что коронавируса либо не существует, либо он был запущен международными элитами для «войны против России». Это выяснило издание TJ, которое изучило сеть последователей QAnon в России с десятками тысяч подписчиков.
Как отмечает издание, группа «QAnon Россия» появилась во «ВКонтакте» летом 2020 года, и с тех пор движение набирает популярность, несмотря на то, что группа попала в теневой бан. При этом аудитория «QAnon Россия» в телеграме, которая входит сеть в взаимосвязанных сообществ, в три раза больше, чем во «ВКонтакте» — на их одноименный канал подписано почти 60 тысяч человек, уточняет TJ.
По мнению участников QAnon, вакцинация — это способ контроля населения и биологическое оружие, из-за которого погибают привитые люди. В движении называют пандемию «пландемией», коронавирус — «барановирусом», а маски — «намордниками». Также, помимо способов избежать вакцинации и осуждения людей, которые носят «намордники», сторонники движения обсуждают мистические и эзотерические учения.
Российские знаменитости, например, Филипп Киркоров, Тимати, Григорий Лепс, Face и Оксиморон, работают «на цели сатанистов и развращают души телезрителей», на их одежде и в татуировках — символы сатанизма, выяснило издание.
Не обошло сторонников QAnon и события, происходящие вокруг политика Алексея Навального.
По мнению членов движения, Навальный — «сын Сороса» и «пешка США»,
который присваивает донаты ФБК* себе, снимает свои фильмы-расследования на голливудских киностудиях. В QAnon верят, что отравление политик инсценировал, а вся его деятельность — это «часть шоу по отвлечению внимания населения от вакцинирования и для управления энергией народа», отмечают в TJ.
В сообществе QAnon осуждают митинги в поддержку политика. Навальный, по мнению участников движения, «использует детей для свержения власти», так как политика поддерживают лидеры западных стран, в частности, президент США Джо Байден — один из основных врагов QAnon.
Отношение к президенту России Владимиру Путину в QAnon скорее положительное, хоть он и редко появляется в постах сообщества. Как отмечают в TJ, считается, что
вместе с экс-президентом США Дональдом Трампом и лидером КНР Си Цзиньпином Путин поможет уничтожить «глубинное государство».
При Путине принимаются законы, направленные против представителей ЛГБТ, что в QAnon считается позитивным явлением.
В конспирологическом движении QAnon объединились популярные теории заговоров о происхождении COVID-19, опасности вакцинации и «педофильском лобби» в американской политике. Сторонники QAnon считают, что, так как все массовые СМИ находятся под контролем «кукловодов» и занимаются дезинформацией, нельзя верить ни официальным данным, ни новостям.
В конце августа 2020 года в Берлине ковид-диссиденты с флагами России и Германской империи попытались взять штурмом историческое здание Рейхстага, где заседает парламент ФРГ. После предупреждений полиция применила против них слезоточивый газ и спецсредства. Инициатором марша выступил лидер штуттгартского движения Querdenken 711 Михаэль Бальвег, призывающий к «восстановлению конституционных прав» граждан ФРГ, отмене всех противоэпидемических мер и отставке правительства.
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