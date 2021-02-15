В Казани арестовали на семь суток участника согласованного митинга против политических репрессий

Русскоговорящие последователи движения QAnon чаще всего пропагандируют ковид-диссидентство и утверждают, что коронавируса либо не существует, либо он был запущен международными элитами для «войны против России». Это выяснило издание TJ, которое изучило сеть последователей QAnon в России с десятками тысяч подписчиков.

Как отмечает издание, группа «QAnon Россия» появилась во «ВКонтакте» летом 2020 года, и с тех пор движение набирает популярность, несмотря на то, что группа попала в теневой бан. При этом аудитория «QAnon Россия» в телеграме, которая входит сеть в взаимосвязанных сообществ, в три раза больше, чем во «ВКонтакте» — на их одноименный канал подписано почти 60 тысяч человек, уточняет TJ.

По мнению участников QAnon, вакцинация — это способ контроля населения и биологическое оружие, из-за которого погибают привитые люди. В движении называют пандемию «пландемией», коронавирус — «барановирусом», а маски — «намордниками». Также, помимо способов избежать вакцинации и осуждения людей, которые носят «намордники», сторонники движения обсуждают мистические и эзотерические учения.

Российские знаменитости, например, Филипп Киркоров, Тимати, Григорий Лепс, Face и Оксиморон, работают «на цели сатанистов и развращают души телезрителей», на их одежде и в татуировках — символы сатанизма, выяснило издание.

Не обошло сторонников QAnon и события, происходящие вокруг политика Алексея Навального.

По мнению членов движения, Навальный — «сын Сороса» и «пешка США»,

который присваивает донаты ФБК* себе, снимает свои фильмы-расследования на голливудских киностудиях. В QAnon верят, что отравление политик инсценировал, а вся его деятельность — это «часть шоу по отвлечению внимания населения от вакцинирования и для управления энергией народа», отмечают в TJ.

В сообществе QAnon осуждают митинги в поддержку политика. Навальный, по мнению участников движения, «использует детей для свержения власти», так как политика поддерживают лидеры западных стран, в частности, президент США Джо Байден — один из основных врагов QAnon.

Отношение к президенту России Владимиру Путину в QAnon скорее положительное, хоть он и редко появляется в постах сообщества. Как отмечают в TJ, считается, что

вместе с экс-президентом США Дональдом Трампом и лидером КНР Си Цзиньпином Путин поможет уничтожить «глубинное государство».

При Путине принимаются законы, направленные против представителей ЛГБТ, что в QAnon считается позитивным явлением.

В конспирологическом движении QAnon объединились популярные теории заговоров о происхождении COVID-19, опасности вакцинации и «педофильском лобби» в американской политике. Сторонники QAnon считают, что, так как все массовые СМИ находятся под контролем «кукловодов» и занимаются дезинформацией, нельзя верить ни официальным данным, ни новостям.

В конце августа 2020 года в Берлине ковид-диссиденты с флагами России и Германской империи попытались взять штурмом историческое здание Рейхстага, где заседает парламент ФРГ. После предупреждений полиция применила против них слезоточивый газ и спецсредства. Инициатором марша выступил лидер штуттгартского движения Querdenken 711 Михаэль Бальвег, призывающий к «восстановлению конституционных прав» граждан ФРГ, отмене всех противоэпидемических мер и отставке правительства.

*Внесен Минюстом в список организаций, выполняющих функцию иноагента