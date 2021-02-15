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№ 16 от 15 февраля 2021

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Адвокаты потребовали от СК возбудить дело о пытках в ОВД «Орехово-Борисово Северное». Там активиста лишили права посетить туалет и избили в подвале

Общество61

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Фонд «Общественный вердикт»* обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении работников отдела полиции «Орехово-Борисово Северное», где был избит активист Динислам Салихов. Об этом «Новой газете» сообщил его адвокат Дмитрий Егошин.

«2 февраля его долго держали в ОВД "Орехово-Борисово Северное". Он попросился в туалет, чтобы его сопроводили. Сотрудники сказали»: "Терпи!". Он предупредил, что долго терпеть не сможет. После этого пришли сотрудники в штатском, утащили его в подвал и избили дубинкой по ногам. Заявление мы уже подали», — уточнил адвокат.

Фото: «Общественный вердикт»

Как рассказывал сам пострадавший «Общественному вердикту», в подвал его увели после того, как он использовал слово «обоссусь» при сотруднице полиции. Услышав это слово, женщина пожаловалась на задержанного своим людям в штатском, которые и увели Салихова в подвал. По словам задержанного, полицейская сообщила им, что тот «бранился».

После задержания на Салихова составили протокол. Суд назначил ему административный арест сроком на семь суток. Наказание он отбывал в Егорьевске, куда начали отвозить административно арестованных после того, как в изоляторах Москвы и Центре содержания иностранных граждан в Сахарово закончились места. Оказавшись в спецприемнике, Динислам Салихов с помощью сокамерников смог зафиксировать побои.

Это не первый случай жестокого обращения со стороны силовиков по отношению к задержанным на акциях в поддержку Алексея Навального. Так, сегодня стало известно о том, что главное управление МВД по Москве начало проверку сообщений о пытках в ОВД «Донской». Оказавшиеся там люди рассказывали о применении к ним силы, угрозах и психологическом давлении.

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*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента

Теги:
sn, избиение, полиция, пытки
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