«Коммерсант»: несколько генералов Росгвардии ушли со службы на фоне скандала с мошенничеством в командовании войск

Военное следственное управление (ВСУ) Следственного комитета России намерено через суд ограничить в сроках ознакомления с материалами уголовного дела экс-заместителя директора Росгвардии по тылу генерал-лейтенанта Сергея Милейко. На фоне расследования о мошенничестве из Росгвардии за последние два месяца уже ушли около 10 генералов, сообщает «Коммерсант».

Как ранее сообщали «Ъ» и «Интерфакс» со ссылками на источники в силовых структурах, ВСУ возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, в 2011 году с помощью своего подельника Милейко незаконно получил в собственность большое помещение на первом этаже жилого дома в Балашихе, где его жена впоследствии открыла салон красоты.

Также, как сообщает «Ъ», Милейко проходит свидетелем по делу о закупках обмундирования для Росгвардии по завышенным ценам в 2017–2019 годах.

Назначенный первым заместителем главы Росгвардии Сергей Меликов (он сейчас является и. о. главы Дагестана) и заместитель директора по тыловым вопросам Милейко смогли обойти ограничение в проведении закупок для Росгвардии в рамках открытых торгов, и единственным поставщиком обмундирования и инвентаря стала уфимская компания «Спецшвейснаб».

За три года эта компания получила 134 контракта на общую сумму 3 млрд 643 млн рублей, уточнил тогда «Ъ», причем товары были весьма низкого качества, а общий ущерб составил 676 млн рублей.

Издание со ссылкой на источники в Росгвардии сообщает, чтот именно Меликов определял кадровую политику службы в последние годы, и при назначениях на должности играли личное знакомство с ним и «преданность»: ряд ключевых постов в центральном аппарате ведомства заняли офицеры, служившие вместе с Меликовым на Северном Кавказе.

Поэтому, как утверждает издание, за последние два месяца около десяти генералов написали рапорты об уходе.

Однако другой источник «Ъ» уверил, что часть этих отставок была связана с выслугой лет и уходом на пенсию, еще некоторые стали результатом организационно-штатных мероприятий в Росгвардии — слияния отдельных служб с соответствующим сокращением генеральских должностей, а формально «других оснований для кадровых решений не было».

Летом 2019 года первый заместитель главы Росгвардии Виктора Золотова генерал-полковник Меликов и генерал-лейтенант Милейко подали рапорты об отставке. Как тогда писал «Ъ», уход генералов был связан с претензиями, которые возникли у проверяющих к работе тыловых служб Росгвардии.