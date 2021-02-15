МВД начало проверку сообщений о пытках задержанных 2 февраля в московском ОВД «Донской»

Главное управление МВД по Москве начало проверку сообщений о пытках в ОВД «Донской». Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на запрос от начальника управления собственной безопасности К.Ю. Строганова.

В документе говорится, что при мониторинге СМИ полицейские увидели сюжет о координаторе штаба Любови Соболь Алене Китаевой, которую задержали 2 февраля и доставили в ОВД «Донской». МВД проверяет сотрудников отдела «по факту возможных противоправных действий» против Алены и ее сестры Александры Китаевой. Телеканал отметил, что МВД запросило полную версию интервью с девушками и попросило работавших над сюжетом журналистов прийти на опрос в управление собственной безопасности столичного МВД.

обновлено 14:05 Алена Китаева уточнила «Новой газете», что ее с сестрой в полицию пока не вызывали.

Китаева рассказывала, что в отделе полиции силовики хотели заставить ее разблокировать телефон. Когда она отказалась это делать, полицейские попросили задержанного парня, который находился рядом с Китаевой, выйти. По словам девушки, на нее оказывали психологическое давление, а также применяли к ней силу. Александра Китаева рассказывала, что ее запугивали, говорили, что если она будет делать «все, как нужно, то все будет легко», а если девушка будет сопротивляться, то у нее «будут проблемы».

На следующий день суд арестовал Алену Китаеву на 12 суток. Ее сестре назначили штраф в 10 тысяч рублей.

Обе девушки были задержаны в день, когда проходила несогласованная акция протеста в поддержку политика Алексея Навального. 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил ему условный срок на реальный по делу «Ив Роше» — согласно решению, политик должен будет провести в колонии два года восемь месяцев.