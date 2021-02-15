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№ 16 от 15 февраля 2021Читать номер
Кабмин направил первые 10 миллиардов рублей в фонд помощи тяжелобольным детям
Правительство направило 10 миллиардов рублей на помощь детям с редкими заболеваниями. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Деньги, по словам председателя правительства, получит фонд «Круг добра», который будет заниматься закупкой дорогостоящих лекарств, необходимых для лечения редких и тяжелых заболеваний.
«Это первый транш. Всего в бюджете на текущий год мы предусмотрели 60 млрд рублей. Они пойдут на приобретение не только препаратов, но и технических средств реабилитации», — напомнил Мишустин.
Фонд «Круг добра» официально зарегистрировали в начале февраля, хотя президент Владимир Путин обещал создать его еще летом. Председателем правления фонда назначили протоиерея Александра Ткаченко.
Планируется, что средства в фонд будут поступать за счет повышения ставки налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех доходов, которые превышают 5 млн рублей в год. Изменения вступили в силу с этого года. По расчетам правительства, эта мера уже в 2021 году дополнительно даст бюджету 60 миллиардов рублей, а в 2022 — 64 миллиарда.