«Сумма беспрецедентна»: суд в Чечне взыскал с Ura.ru 15 млн рублей за новость об аварии с участием прокурора

Урус-Мартановский городской суд Чечни взыскал с уральского издания Ura.ru 15 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает само издание.

Юристы издания подали апелляцию, которую Верховный суд Чечни рассмотрит 18 февраля. Ura.ru отмечает, что, если решение останется в силе, 15 млн рублей компенсации получит экс-прокурор Мурат Залзаев, сын экс-главы Пенсионного фонда республики. «В России появится новый инструмент борьбы со СМИ — закрытие через банкротство», — отмечает издание.

По мнению опрошенных Ura.ru экспертов, сумма взыскания морального вреда беспрецедентна: «Это прецедент: в России еще никогда не взыскивались подобные суммы в качестве компенсации морального вреда со средства массовой информации», — заявил руководитель адвокатского бюро «Бабиков и партнеры» Павел Бабиков.

Как заявила старший юрист «Центра защиты прав СМИ» Светлана Кузеванова, обычно в судах взыскиваемая сумма морального вреда варьируется от 10 до 30 тысяч рублей.

Как отмечает Ura.ru, в Урус-Мартановский городском суде, который и вынес режение о компенсации 15 млн рубелей, экс-прокурор Залзаев много лет работал гособвинителем.

Поводом для подачи заявления в суд стала новость об аварии, произошедшей 26 августа 2017 года в Грозном. Тогда, как напоминает Ura.ru, столкнулись Toyota Camry, за рулем которой находился заместитель прокурора Урус-Мартановского района республики Мурат Залзаев, и Lada Priora.

Двое сидевших в Lada впоследствии скончались от ожогов, а сам Залзаев с черепно-мозговой травмой был доставлен в больницу. В ходе следствия было установлено, что Залзаев не виновен в аварии — виноват погибший водитель Аслан Алиев, напоминает издание, которое и написало новость об этом на основе информации телеграм-канала Mash и сообщения Russia Today, которое ссылалось на Управление МЧС Чечни.