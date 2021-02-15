СК возбудил дело об уклонении от военной службы против координатора штаба Навального в Казани

Следственный комитет (СК) России по Республике Татарстан возбудил уголовное дело об уклонении от призыва на военную службу (ч. 1 ст. 328 УК) в отношении координатора штаба Навального в Казани Олега Емельянова. Об этом Емельянов сообщил в своем твиттере. Он уточнил «Новой газете», что обыск проводят сотрудники СК.

Ранее координатор штаба Навального в Казани получил 10 суток административного ареста после протестов 23 января в поддержку политика Алексея Навального.

В конце 2019 года силовики забрали сотрудника ФБК* Руслана Шаведдинова в армию после обыска и допроса, он примерно сутки не выходил на связь. Шаведдинова отправили на срочную службу, хотя суд не успел рассмотреть его заявление об отсрочке.

В феврале 2020 года Мещанский районный суд Москвы признал законными действия военного комиссариата, призвавшего Шаведдинова в армию, сотрудник ФБК вернулся домой после воинской службы на Новой Земле в Архангельской области в конце прошлого года. Сам Шаведдинов говорил, что служил в тяжелых условиях: в частности, он рассказывал, что после обычной казармы его перевели в «бочку».

Сторонники Навального анонсировали и координировали несколько протестных акций 23-го и 31-го января и 2-го февраля. В ходе протестов задержаны более 11 тысяч человек, сотни протестующих вынуждены были отбывать административные аресты, в результате чего спецприемники и ОВД в Москве и Петербурге оказались переполнены. По итогам акций заведено более 90 уголовных дел в разных регионах России.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента