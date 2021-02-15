Оппозиционная националистическая партия «Самоопределение» победила на парламентских выборах в Косово 

Оппозиционная националистическая партия «Самоопределение» Альбина Курти получила 48,16 % голосов на вчерашних внеочередных выборах в парламент Косово. Из 1,79 миллиона зарегистрированных избирателей на участки пришли около 46%, уточняет издание Factor.bg.

За «Самоопределением» следует Демократическая партия Косово, которую возглавляет находящийся под судом в Гааге бывший президент Хашим Тачи (17,51% голосов) и Демократический союз Косово действующего премьера Авдуллаха Хоти (13,35%). Партия косовских сербов, «Сербский список» получила свыше 5 % голосов, обеспечив себе десять мест в однопалатном 120-местном парламенте.

Выборы проводились досрочно, второй раз за полтора года, поскольку, согласно решению Конституционного суда, последнее правительство было сформировано в результате «нелегитимного голосования в парламенте». 45-летний Альбин Курти, который уже возглавлял правительство в течение нескольких месяцев в прошлом году, известен своей бескомпромиссной позицией в вопросах переговоров с Белградом.

Как отмечает агентство Reuters, результаты голосования «осложнят усилия Запада по разрешению многолетнего территориального спора с Сербией. Позиции «Самоопределения» заметно усилились, поскольку на выборах 2019 года партия получила немногим более четверти голосов. Своими главными внутриполитическими задачами Курти обозначил борьбу с коррупцией, а также создание рабочих мест для молодежи.