В России третий день подряд выявляют менее 15 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

В России выявили 14 207 новых случаев COVID-19 за последние сутки, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 14 февраля, за день во всей стране выявили 14 185 новых случаев COVID-19.

В Москве за последние сутки выявили 1818 новых случаев заражения COVID-19 — это на 259 больше, чем днем ранее. В Санкт-Петербурге сегодня 1093 новых заболевших, в Подмосковье — 801. На четвертом и пятом местах по числу вновь выявленных случаев — Нижегородская (+431) и Воронежская области (+356). Всего с марта в стране зафиксировали более 4 миллионов случаев заражения коронавирусом.

За последний день непосредственно от коронавируса скончались еще 394 человека, из них 56 — в Москве, 49 — в Санкт-Петербурге. Всего с началась пандемии в России коронавирус унес более 80, 5 тысячи жизней.

Сегодня в Центральной НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора отчитались, что получили регистрационное удостоверение на тест-систему, позволяющую определять обнаруженный в Великобритании новый, более заразный, штамм коронавируса. Роспотребнадзор утверждает, что это первая в мире система, которая выявляет этот вариант COVID-19.

Число случаев заражения COVID-19 в мире уже превысило 108,8 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных коронавирусом в США (более 27,6 млн), а также в Индии (более 10,9 млн) и Бразилии (более 9,8 млн). Следом идет Великобритания (более 4 млн), Россия — на пятом месте.