Судья в Новосибирске отменила решение о признании законным бездействия СК в связи с отравлением Навального

Новосибирский областной суд в составе судьи Волосской И.И. отменил постановление судьи Ленинского районного суда Кашиной Е.В., которая посчитала законным бездействие Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК в связи с отравлением политика Алексея Навального. Об этом «Новой газете» сообщил глава юридического отдела ФБК* Вячеслав Гимади.

Документы из Ленинского суда, а также апелляционная жалоба на постановление опубликованы в телеграм-канале «Юристы ФБК». По словам Гимади, решение областного суда пока нет на руках у команды Навального, так как судья только что огласила резолютивную часть.

Теперь дело направили в Ленинский районный суд Новосибирска. Гимади уточнил «Новой», что повторно такое же решение Ленинский суд принять не сможет.

«По УПК должен признать бездействие СК незаконным»,

— заявил Гимади, уточнив, что суд также должен обязать СК возбудить дело по факту отравления Навального.

Из документов, опубликованных командой Навального, следует, что в середине декабря Ленинский районный суд Новосибирска признал законным перенаправление из СК в МВД заявление о возбуждении уголовного дела по статьям о покушении на убийство (ст. 30 и 105 УК) и посягательстве на жизнь общественного деятеля (ст. 277 УК) по факту отправления политика.

Соратники Навального отмечали, что эти статьи подследственны СК, а не МВД. По словам Гимади, СК должен был возбудить дело или отказать в этом, но не передавать заявление по подследственности.

Навальному стало плохо в самолете Томск-Москва 20 августа, из-за чего лайнер совершил экстренную посадку в Омске, откуда после долгих переговоров политика перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции обнаружили в организме Навального следы боевого яда из группы «Новичок». Их выводы подтвердила ОЗХО.

Клиника «Шарите», в которой Навальный провел 32 дня, 24 из которых — в реанимации, опубликовала в медицинском журнале Lancet развернутый отчет о клиническом течении болезни пациента. Врачи утверждают, что клиническая картина при отравлении Навального соответствовала действию боевого отравляющего вещества «Новичок».

Также, по данным авторов совместного расследования The Insider, Bellingcat, CNN, Der Spiegel и ФБК, группа сотрудников ФСБ следила за Навальным и может быть причастна к его отравлению отравляющим веществом.

Навальный опубликовал видео, где представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева и попросил Константина Кудрявцева — предполагаемого соучастника покушения на Алексея Навального и сотрудника ФСБ — помочь ему составить отчет начальству. Собеседник фактически признался, что участвовал в покушении на его жизнь, и сообщил некоторые детали операции. Уголовное дело по факту отравления Навального и покушения на его жизнь в России до сих пор не заведено.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента