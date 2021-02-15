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№ 16 от 15 февраля 2021

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СМИ: осужденный по делу об организации терактов в Москве найден мертвым в колонии 

Общество6 488

6 488
 

В колонии №27 Приморского края обнаружен мертвым заключенный. «Коммерсант» и РИА Новости со ссылкой на источники утверждают, что речь идет о 65-летнем Халиде Хугуеве, которого приговорили к 25 годам колонии по делу об организации терактов в Москве в 1999 году.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). По версии правоохранителей, оба заключенных находились в санчасти, между ними произошла ссора. В результате 41-летний заключенный нанес своему оппоненту несколько ударов в шею лезвием от канцелярского ножа.

Хугуев провел за решеткой уже более 10 лет — в 2009 году его признали виновным в организации терактов в торговом центре «Охотный ряд» на Манежной площади и в гостинице «Интурист» на Тверской. Исполнитель Магумадзаир Гаджиакаев получил 15 лет лишения свободы, однако позже Верховный суд снизил обоим срок наказания на два года.

Взрыв на 20-м этаже гостиницы «Интурист» произошел в апреле 1999 года: самодельная бомба взорвалась неподалеку от офисов певца Иосифа Кобзона и президента «Ассоциации XXI век» Анзори Аксентьева-Кикалишвили, 11 человек пострадали, включая 11-месячного младенца. По версии следствия, террористы действовали в интересах Шамиля Басаева.

Второй взрыв прогремел в августе того же года — злоумышленник подложил бомбу в урну неподалеку от игровых автоматов в торговом центре «Охотный ряд». Тогда 40 человек получили ранение, одна женщина скончалась от полученных травм.

10:20 — добавлена информация о возбуждении уголовного дела 

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Теги:
sn, колония, смерть, теракт
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