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№ 16 от 15 февраля 2021

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Российский теннисист Медведев впервые в карьере вышел в 1/4 Australian Open. В следующем матче он встретится с соотечественником Рублевым

Спорт84

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Российский теннисист Даниил Медведев в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open победил американца Маккензи Макдональда со счетом 6:4, 6:2, 6:3. Таким образом, Медведев впервые в своей карьере прошел в ¼ финала Australian Open.

 

Первый в новом сезоне турнир «Большого шлема» проходит в Мельбурне. Общая продолжительность матча составила 1 час и 32 минуты. Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), его соперник — на 192-м.

Для Медведева эта победа стала 18-й подряд на соревнованиях Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Его лучший результат на турнирах серии Большого шлема — выход в финал US Open в 2019 году, на на Australian Open он ни разу не проходил дальше четвертого круга.

Российский теннисист Андрей Рублев, который занимает восьмое место в рейтинге ATP, также одержал победу в матче четвертого круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) — он победил норвежского спортсмена Каспера Рууда (6:2, 7:6 (7:3)) и вышел в ¼ турнира. Теперь Рублев сыграет с соотечественником Медведевым.

 

Ранее, 13 февраля, Медведев в матче третьего круга Australian Open победил теннисиста из Сербии Филипа Крайиновича и вышел в 1/8 финала Australian Open.

В ноябре прошлого года Даниил Медведев победил своего австрийского коллегу Доминика Тима — третью ракетку мира и чемпиона US Open — в финале Итогового турнира АТР в Лондоне — он впервые в карьере победил в финале турнира и стал вторым в истории российским теннисистом, выигравшим его.

Теги:
ng, турнир, теннис
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