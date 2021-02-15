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№ 16 от 15 февраля 2021Читать номер
Что произошло за ночь 15 февраля. Коротко
Общество27
«Новая газета»редакция
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- В Приморской колонии найден мертвым заключенный Халид Хугуев, которого признали виновным в организации терактов в торговом центре «Охотный ряд» и гостинице «Интурист» в 1999 году. Следователи предполагают, что он погиб в результате конфликта с другими заключенными.
- Роспотребнадзор отчитался о регистрации первого теста на наличие «британского» штамма COVID-19. Новая тест-система выявляет наличие именно мутантного штамма — это позволит в будущем зафиксировать любые другие мутации коронавируса.
- Россия на взаимной основе возобновила полеты в Армению и в Азербайджан. Полеты из Москвы в Ереван осуществляются четыре раз в неделю, в Баку — два раза. При поездке в Армению россиянам нужно будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Поехать в Азербайджан пока что туристы не могут — туда пустят только тех россиян, которые учатся или работают в стране, а также если там живут их близкие родственники.
- Выступающие за независимость Каталонии партии получают большинство мест в парламенте региона. После обработки 98% голосов, «Левые республиканцы Каталонии» получают 33 кресла, движение «Вместе за Каталонию», сторонником которой являлся экс-лидер региона Карлес Пучдемон, 32 кресла, «Кандидаты за народное единство» — 9 мест из 135.
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