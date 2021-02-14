Что произошло за день 14 февраля. Коротко

Несколько сотен человек в Москве и около ста в Санкт-Петербурге выстроились в цепи в поддержку Юлии Навальной и политзаключенных, задержаний не было. Вечером в городах России люди вышли во дворы с фонариками на акцию «Любовь сильнее страха», в Симферополе, по данным «ОВД-Инфо», задержали пять человек.