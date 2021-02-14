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№ 15 от 12 февраля 2021Читать номер
Что произошло за день 14 февраля. Коротко
«Новая газета»редакция
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Правительство Приморья в День святого Валентина объявило в соцсетях акцию «Любовь сильнее страха» с запуском фонариков, акцию с таким же названием ранее анонсировали сторонники политика Алексея Навального. Через некоторое время пост отредактировали, убрав информацию об акции, затем строчку про запуск фонариков вернули, а название мероприятия сократили до «Любовь сильнее».
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