«Я стал кричать «Убивают», надеясь, что привлеку хоть чье-то внимание»: задержанный в Москве на акции 2 февраля рассказал об избиении в отделе полиции

Задержанный в центре Москвы на акции 2 февраля Динислам Салихов рассказал, что его избили в ОМВД Орехово-Борисово Северное. Об этом сообщает «Дождь».

Салихов был задержан около 23:30, затем его привезли в ОМВД Орехово-Борисово Северное. В отделе полиции он несколько раз просил, чтобы его отвели в туалет, однако ему отказывали.

«У одной из сотрудниц полиции в очередной раз попросил, чтобы меня отвели в туалет, иначе, я сказал, что обоссусь. Она возмутилась этим словом, но никого так и не позвала [чтобы отвести меня в туалет]. Через какое-то время она указала на меня другому сотруднику полиции и сказала, что я бранюсь», — рассказал Салихов.

Затем, продолжил Салихов, этот сотрудник взял его под руку со словами «как ты себя с женщинами ведешь» и повел в подвал. Салихов не хотел никуда идти, но полицейский сказал, что тот сопротивляется действиям сотрудника полиции.

«Я понял, что меня ведут на бойню, схватился за решетчатую дверь и стал кричать „Убивают“, надеясь, что привлеку хоть чье-то внимание. <…> Меня стали бить кулаками по рукам, по корпусу, сказали, что если я сейчас не отпущу руки, мне их сломают», — вспоминает мужчина.

По его словам, когда он отпустил решетку, его спустили в подвал, где находился еще один задержанный и один полицейский. Там, утверждает Салихов, ему приказали встать лицом к стене и избили дубинкой по ногам. Мужчине отказались вызвать врача, он получил медицинскую помощь только через несколько дней, приехав в спецприемник в Егорьевске.

Как уточнил «Новой газете» юрист «Общественного вердикта» Дмитрий Егошин, Салихов собирается подать заявление о преступлении, у него на теле остались синяки, ссадины и кровоподтеки.

2 февраля Симоновский суд Москвы на заседании в Мосгорсуде заменил политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше», как того требовала ФСИН. В итоге, с учетом отбытого домашнего ареста, он проведет два года восемь месяцев в колонии общего режима.

После решения суда протестующие вышли в центр Москвы, по информации «ОВД-Инфо», у здания суда и в центре города были задержаны более тысячи человек.