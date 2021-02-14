В Беларуси задержали 68 человек на концерте и 19 человек, катавшихся на лыжах. МВД считает, что они участвовали в митинге

Белорусская милиция задержала 68 человек во время музыкального концерта, который проходил на базе отдыха возле города Смолевичи. Кроме этого, в МВД Беларуси сообщили о задержании 19 человек, которые собрались «под видом катания на лыжах» и устроили митинг.

По словам официального представителя МВД Беларуси Ольги Чемодановой, «под видом музыкальной вечеринки на оздоровительной базе возле Смолевичей собрались активисты деструктивных телеграм-каналов». Чемоданова сообщила, что всего задержали 68 человек, включая несовершеннолетних. В отношении их родителей начали проверку «по факту невыполнения ими обязанностей по воспитанию детей». На взрослых составили протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Tut.by пишет, что в концерте участвовали группы РСП («Разбітае сэрца пацана»), Panska Moc и Ok-Band и певица Валерия Суровицкая (Lear). Музыкантов также задержали.

Около города Молодечно в Минской области задержали 19 человек, 11 из которых женщины и восемь — мужчины.

«Сотрудники милиции установили, что там под видом катания на лыжах собралась группа около 20 человек и устроила несанкционированный митинг». В сообщении представителя МВД говорится, что во время досмотра у людей обнаружили «соотвествующие флаги и растяжки, баллончик с краской красного цвета, дымовую шашку, бело-красно-белые зонтики, иную протестную атрибутику».