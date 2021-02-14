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№ 15 от 12 февраля 2021Читать номер
Роскомнадзор потребовал от саратовского издания «Свободные новости» удалить новость про акцию с фонариками
Роскомнадзор потребовал от саратовского издания «Свободные новости» удалить заметку об акции с фонариками в поддержку политика Алексея Навального. Об этом сообщает издание.
В Роскомнадзоре заявили, что в материале про анонс акции руководителем штабов Навального есть «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях», а также «информационные материалы организаций, деятельность которых признана нежелательной».
Издание удалило новость и сообщило, что будет обжаловать требование РКН.
«Редакция не призывала участвовать в какой-либо акции, но публикация содержала цитату сторонника Навального Леонида Волкова», — заявили в издании.
Накануне Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал на территории России сайт интернет-журнала «Спектр» из-за материала об отказе властей Литвы арестовывать сторонника политика Алексея Навального Леонида Волкова. В тексте «выявлена информация с призывами к участию граждан в массовых (публичных) мероприятиях» в поддержку Навального, говорится в уведомлении Роскомнадзора. Редакция пояснила, что в тексте содержатся цитаты из твиттера Волкова, в которых он сообщает об акциях протеста.
Ранее федеральная служба также потребовала от «Медузы», «Открытых медиа» и томского агентства ТВ-2 удалить материалы с упоминанием акции в поддержку Навального.