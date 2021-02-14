Уральские буддисты заявили о задержаниях. Недавно они согласились покинуть свой монастырь по требованию компании Абрамовича

Сотрудники полиции провели оперативные мероприятия в доме буддистов из общины «Путь Будды» в уральском поселке Косья, расположенным рядом с горой Качканар. Об этом «Новой газете» сообщил глава общины Семен Загородний.

По словам Загороднего, один из полицейских был вооружен автоматом. Силовики запретили буддистам снимать их, при этом сами — фиксировали происходящее на видеокамеру. Двоих членов общины увезли в отделение полиции Качканара, где взяли объяснения насчет возможной незаконной рубки леса.

Буддисты поясняют, что речь, предположительно, идет о событии, произошедшем 19 декабря прошлого года: несколько добровольцев везли на грузовике дрова для монастыря «Шедруб Линг», находящегося на горе Качканар. Охранники «Евраз КГОКа» (предприятия, входящего в группу «Евраз» Романа Абрамовича) не разрешили им проехать. Но также и не открыли шлагбаум, чтобы дать грузовику развернуться. Тогда автомобиль развернулся в другом месте, но при этом членам общины пришлось расчистить площадку для маневра.

В«Евраз КГОКе расценили это как незаконную вырубку деревьев. По словам Семена Загороднего, та поездка грузовика происходила в рамках графика, утвержденного договором между общиной, «Евраз КГОКом» и вице-губернатором Сергеем Бидонько.

«Считаем произошедшее частью систематического преследования качканарских буддистов местной полицией, административными и судебными органами, а также "Евраз КГОКом", который оказывает на них давление», — заявляют буддисты.

Как пояснил «Новой» Семен Загородний, буддисты уже обратились к губернатору Свердловской области с просьбой вмешаться в ситуацию, поскольку все договоренности с «Евразом», касающиеся использования территории монастыря, были достигнуты еще в начале февраля, и причин для новых конфликтов нет. «Видимо, визит полицейских происходит как отголосок прежнего противостояния, по инерции», — отметил он.

Напомним, конфликт качканарских буддистов и «Евраза» из-за построек монастыря «Шедруб Линг» длится уже почти 10 лет. В 2014 году суд постановил убрать с горы сооружения, построенные верующими, поскольку те находятся в зоне разлета осколков. В 2019 году стороны достигли соглашения. В феврале этого года последние члены общины покинули монастырь, им позволено там находится лишь по выходным.

Евгений Сеньшин