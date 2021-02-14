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№ 15 от 12 февраля 2021

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В Москве и Санкт-Петербурге активистки выстроились в «цепь солидарности» в поддержку Юлии Навальной и политзаключенных

Общество1 442

1 442
 

В Москве и Санкт-Петербурге начались акции женской солидарности. Активистки выстроились в «цепь солидарности» в поддержку Юлии Навальной и политзаключенных. 

По оценке корреспондента «Новой газеты», в Москве на Арбате собрались несколько сотен участниц акции. 

На акцию в Москве также пришли блогер Александра Митрошина и муниципальный депутат Юлия Галямина. 

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По оценкам «Белого счетчика», к 15:00 в московской акции в поддержку политзаключенных приняли участие 235 активисток.

В Петербурге участницы «цепи солидарности» возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий и начали расходиться. Задержаний во время акции не было, сообщает «Медиазона».

Участницы акций вышли также в память об Ирине Славиной, главном редакторе сайта «Koza.Press», которая совершила самосожжение у здания ГУ МВД по Нижегородской области 2 октября 2020 года. За день до этого у нее провели обыск по уголовному делу «об осуществлении деятельности нежелательной организации».

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Теги:
солидарность, sf, женщины, живая цепь, акции протеста
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