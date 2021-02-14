В Москве и Санкт-Петербурге активистки выстроились в «цепь солидарности» в поддержку Юлии Навальной и политзаключенных

В Москве и Санкт-Петербурге начались акции женской солидарности. Активистки выстроились в «цепь солидарности» в поддержку Юлии Навальной и политзаключенных.

По оценке корреспондента «Новой газеты», в Москве на Арбате собрались несколько сотен участниц акции.

К собравшимся участницам цепи солидарности подходят провокаторы, но они продолжают стоять.



Фото: Влад Докшин / «Новая газета» pic.twitter.com/sVzkGb5k6X — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 14, 2021

На акцию в Москве также пришли блогер Александра Митрошина и муниципальный депутат Юлия Галямина.

обновлено По оценкам «Белого счетчика», к 15:00 в московской акции в поддержку политзаключенных приняли участие 235 активисток.

В Петербурге участницы «цепи солидарности» возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий и начали расходиться. Задержаний во время акции не было, сообщает «Медиазона».

Женская акция солидарности в Петербурге проходит так



Фото: Давид Френкель / Медиазона pic.twitter.com/TGONqoKefy — Медиазона (@mediazzzona) February 14, 2021

Участницы акций вышли также в память об Ирине Славиной, главном редакторе сайта «Koza.Press», которая совершила самосожжение у здания ГУ МВД по Нижегородской области 2 октября 2020 года. За день до этого у нее провели обыск по уголовному делу «об осуществлении деятельности нежелательной организации».