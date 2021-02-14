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№ 15 от 12 февраля 2021

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Путин: Навального используют, когда у людей возникает «усталость и накопленное раздражение»

Общество66

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Президент России Владимир Путин прокомментировал протестные акции в поддержку Алексея Навального во время встречи с главными редакторами СМИ. Фрагмент встречи опубликовало РИА «Новости». 

«Фигуранта этого используют именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость, у людей возникает накопленное раздражение, недовольство, в том числе по отношению к условиям, в которых они живут, уровню доходов», — сказал Путин. 

По его словам, «человеку стало хуже жить», поэтому он винит начальство. 

«Ну, такова доля начальства. И, конечно, этим пытаются пользоваться», — сказал президент, отметив, что не видит в ситуации с Навальным ничего нового. 

«Амбиций много, энергии много, желания заработать побольше денег, прорваться к власти. […] И все это просто самым активным образом используется, — добавил он. 

Протестные акции в поддержку Навального, которому суд заменил условный срок на реальный по делу «Ив Роше», прошли в российских городах 23 и 31 января. По данным «ОВД-Инфо», в общей сложности были задержаны около 10 тысяч человек по всей стране.

Теги:
навальный, sf, акции протеста, сми, путин
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