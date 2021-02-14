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№ 15 от 12 февраля 2021

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ОНК: в СИЗО «Лефортово» обвиняемый в госизмене напал на сотрудника

Общество30

30
 

Российский военный Руслан Артыков, обвиняемый в госизмене в пользу Украины, напал на сотрудника московского СИЗО «Лефортово». Об этом «Интерфаксу» сообщила член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

По ее словам, до инцидента у Артыкова произошел нервный срыв. Меркачева сказала, что ранее у обвиняемого «наблюдались проблемы со здоровьем, его вывозили в тюремную больницу». Сейчас его поместили в карцер. Видеозапись произошедшего направили в Следственный комитет. 

Подробности состояния сотрудника СИЗО не уточняются. 

Сотрудники ФСБ задержали Артыкова в ноябре 2019 года в Ростовской области по подозрению в работе на украинскую разведку. По версии следствия, он передавал секретные сведения о вооруженных силах России в Минобороны Украины. 

Источник «Интерфакса» сообщал, что Артыков проходил службу по контракту в 175-й бригаде управления ЮВО, дислоцированной в городе Аксай Ростовской области. 

Теги:
нервный срыв, sf, госизмена, сизо лефортово, фсб

Сенат США оправдал Дональда Трампа на процессе по импичменту

Политика281

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Сенат США оправдал бывшего президента страны Дональда Трампа в рамках процесса по импичменту, передает Associated Press. 

За импичмент проголосовали 57 членов верхней палаты конгресса, среди которых 50 представителей Демократической партии и семеро республиканцев. Против высказались 43 сенатора. Для утверждения импичмента требовалось две трети голосов сенаторов, то есть как минимум 67 голосов из 100. 

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл сказал, что осудить Трампа в рамках процесса импичмента нельзя, так как он уже не занимает пост главы государства. При этом Макконнелл отметил, что считает Трампа ответственным за штурм Капитолия «с практической и моральной точек зрения».  

«Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинений неоспорима. Даже те, кто выступил против вынесения приговора, например, лидер меньшинства в сенате Макконнелл, считают, что Дональд Трамп виновен в "позорном проступке", — заявил действующий президент США Джо Байден. 

Если бы Сенат проголосовал за импичмент Трампа, это лишило бы его возможности вновь баллотироваться на пост президента.

10 февраля Сенат США проголосовал за конституционность процесса по импичменту экс-президенту Дональду Трампу за подстрекательство к мятежу, который привел к погрому Капитолия 6 января. Трамп стал первым президентом в истории США, которому объявляли импичмент дважды за президентский срок.

Палата представителей Конгресса США объявила импичмент Трампу 14 декабря прошлого года. Решение поддержало большинство представителей Демократической партии, за объявление импичмента также проголосовали десять республиканцев.

Несколько тысяч сторонников Трампа 6 января прорвали полицейские кордоны и ворвались в Капитолий, когда в здании заседали конгрессмены. Протестующие разбивали стекла, выносили имущество и занимали офисы конгрессменов. В результате беспорядков погибли пять человек, в том числе офицер полиции.

Теги:
sf, конгресс, сенат, трамп, импичмент
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