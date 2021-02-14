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№ 15 от 12 февраля 2021Читать номер
В России снова выявили менее 15 тысяч новых случаев заражения COVID-19 за сутки
В России выявили 14 185 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Днем ранее зафиксировали 14 861 новый случай COVID-1 по всей стране.
В Москве СOVID-19 заразились еще 1559 человек, в Санкт-Петербурге — 1099, в Подмосковье — 828. На четвертом и пятом местах по числу новых заболевших — Нижегородская (+434) и Воронежская (+354) области. За все время пандемии инфекцию выявили у 4 071 883 жителей России.
За последние сутки непосредственно от коронавируса скончались 430 человек. Всего с начала пандемии в России COVID-19 унес 80 126 жизней.
Выздороветь за день удалось 15 194 российским пациентам.
Всего в мире зафиксировано более 108,5 млн случаев заражения COVID-19, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего случаев зарегистрировано в США (более 27,5 млн), а также в Индии (более 10,9 млн) и Бразилии (более 9,8 млн). Следом идет Великобритания (более 4 млн), Россия — на пятом месте.
Дополняется
Роскомнадзор заблокировал сайт интернет-журнала «Спектр» из-за статьи о Леониде Волкове
Роскомнадзор по требованиюГенпрокуратуры заблокировал на территории России сайт интернет-журнала «Спектр». Об этом сообщается в фейсбуке журнала.
Претензии ведомства вызвал материал об отказе властей Литвы арестовывать сторонника политика Алексея Навального Леонида Волкова. В этом тексте «выявлена информация с призывами к участию граждан в массовых (публичных) мероприятиях» в поддержку Навального, говорится в уведомлении Роскомнадзора.
«Сведений о согласовании указанных массовых протестных акций с уполномоченными органами власти в установленном законом порядке не установлено», — говорится в уведомлении.
Редакция журнала пояснила, что «призывов к участию в протестах от лица редакции «Спектра» или автора статьи в ней нет». Однако в тексте материала есть цитаты из твиттера Волкова, в которых он сообщает об акциях протеста.