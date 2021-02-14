В России снова выявили менее 15 тысяч новых случаев заражения COVID-19 за сутки

В России выявили 14 185 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Днем ранее зафиксировали 14 861 новый случай COVID-1 по всей стране.

В Москве СOVID-19 заразились еще 1559 человек, в Санкт-Петербурге — 1099, в Подмосковье — 828. На четвертом и пятом местах по числу новых заболевших — Нижегородская (+434) и Воронежская (+354) области. За все время пандемии инфекцию выявили у 4 071 883 жителей России.

За последние сутки непосредственно от коронавируса скончались 430 человек. Всего с начала пандемии в России COVID-19 унес 80 126 жизней.

Выздороветь за день удалось 15 194 российским пациентам.

Всего в мире зафиксировано более 108,5 млн случаев заражения COVID-19, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего случаев зарегистрировано в США (более 27,5 млн), а также в Индии (более 10,9 млн) и Бразилии (более 9,8 млн). Следом идет Великобритания (более 4 млн), Россия — на пятом месте.

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