Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Поддержи!

Против политических преследований, судебного произвола и избиений мирных граждан. Более 200 общественных деятелей обратились к власти

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 15 от 12 февраля 2021

Читать номер

В России снова выявили менее 15 тысяч новых случаев заражения COVID-19 за сутки

Общество78

78
 

В России выявили 14 185 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Днем ранее зафиксировали 14 861 новый случай COVID-1 по всей стране. 

В Москве СOVID-19 заразились еще 1559 человек, в Санкт-Петербурге — 1099, в Подмосковье — 828. На четвертом и пятом местах по числу новых заболевших — Нижегородская (+434) и Воронежская (+354) области. За все время пандемии инфекцию выявили у 4 071 883 жителей России.

За последние сутки непосредственно от коронавируса скончались 430 человек. Всего с начала пандемии в России COVID-19 унес 80 126 жизней.

Выздороветь за день удалось 15 194 российским пациентам. 

Всего в мире зафиксировано более 108,5 млн случаев заражения COVID-19, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего случаев зарегистрировано в США (более 27,5 млн), а также в Индии (более 10,9 млн) и Бразилии (более 9,8 млн). Следом идет Великобритания (более 4 млн), Россия — на пятом месте.

Дополняется

Роскомнадзор заблокировал сайт интернет-журнала «Спектр» из-за статьи о Леониде Волкове

Общество3 854

3 854
 

Роскомнадзор по требованиюГенпрокуратуры заблокировал на территории России сайт интернет-журнала «Спектр». Об этом сообщается в фейсбуке журнала. 

 

Претензии ведомства вызвал материал об отказе властей Литвы арестовывать сторонника политика Алексея Навального Леонида Волкова. В этом тексте «выявлена информация с призывами к участию граждан в массовых (публичных) мероприятиях» в поддержку Навального, говорится в уведомлении Роскомнадзора. 

«Сведений о согласовании указанных массовых протестных акций с уполномоченными органами власти в установленном законом порядке не установлено», — говорится в уведомлении.

Редакция журнала пояснила, что «призывов к участию в протестах от лица редакции «Спектра» или автора статьи в ней нет». Однако в тексте материала есть цитаты из твиттера Волкова, в которых он сообщает об акциях протеста. 

Теги:
сми, роскомнадзор, nt
Больше интересного в вашей ленте
59-летняя Екатерина Андреева снялась в тулупе на голое тело
Вы будете видеть меньше такого
Новый закон и штрафы за переводы с карты на карту
Вы будете видеть меньше такого
Что можно без стыда забирать из отелей
Вы будете видеть меньше такого
Подешевел до 17 тысяч рублей популярный Samsung c флагманскими возможностями, 4 AI-камерами и sAMOLED экраном
Вы будете видеть меньше такого
Работающие кислоты для возрастной кожи 35+, нет шелушений и сухости| осветляют, убирают пигментацию, придают ухоженный…
Вы будете видеть меньше такого
Тест по сказкам Пушкина! Продолжим проверку памяти?
Вы будете видеть меньше такого
Они не детские: 10 советских мультфильмов, которые нельзя показывать нашим детям
Вы будете видеть меньше такого
Миллиардер Игорь Рыбаков назвал ипотеку рабством и предложил всем снимать квартиры, а не покупать: рассказываю почему я…
Вы будете видеть меньше такого
Шурпа (жаркое-суп) в русской печи. Как готовили наши предки
Вы будете видеть меньше такого
4 российских АКБ, которые дешевле и лучше импортных (по мнению автомобилистов)
Вы будете видеть меньше такого
Узнай о чём песня V из популярной дорамы «Итэвон Класс». Убойный английский вместе с BTS
Вы будете видеть меньше такого
Квартира для двоих, 48 м²
Вы будете видеть меньше такого
Какой автомобиль стоит пригнать из Европы сегодня. И есть ли смысл?
Вы будете видеть меньше такого
Назвали список айфонов, которые уже не обновятся до iOS 15. Среди них легендарные модели
Вы будете видеть меньше такого
КиноТест «Еда в советском кинематографе»: узнаете ли вы фильм, по описанию блюд, которые предлагали героям
Вы будете видеть меньше такого
"Мы даром денежки не получаем. Я в день переодеваюсь 8 раз и ношу корсет" - Александр Васильев о съемках "Модного…
Вы будете видеть меньше такого
скажи что ты чувствуешь глядя на эти картинки, а я угадаю 5 фактов о тебе + картинка-ассоциация
Вы будете видеть меньше такого
Ненакрашенные и накрашенные: как выглядят знаменитости без мейка и при полном параде
Вы будете видеть меньше такого
Тондым. Запорное рыболовство на Конде
Вы будете видеть меньше такого
В России появился смартфон с большим дисплеем и NFC дешевле 7000 рублей
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera