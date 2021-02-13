Роскомнадзор заблокировал сайт интернет-журнала «Спектр» из-за статьи о Леониде Волкове

Роскомнадзор по требованиюГенпрокуратуры заблокировал на территории России сайт интернет-журнала «Спектр». Об этом сообщается в фейсбуке журнала.

Претензии ведомства вызвал материал об отказе властей Литвы арестовывать сторонника политика Алексея Навального Леонида Волкова. В этом тексте «выявлена информация с призывами к участию граждан в массовых (публичных) мероприятиях» в поддержку Навального, говорится в уведомлении Роскомнадзора.

«Сведений о согласовании указанных массовых протестных акций с уполномоченными органами власти в установленном законом порядке не установлено», — говорится в уведомлении.

Редакция журнала пояснила, что «призывов к участию в протестах от лица редакции «Спектра» или автора статьи в ней нет». Однако в тексте материала есть цитаты из твиттера Волкова, в которых он сообщает об акциях протеста.