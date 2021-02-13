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Против политических преследований, судебного произвола и избиений мирных граждан. Более 200 общественных деятелей обратились к власти
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№ 15 от 12 февраля 2021Читать номер
Роскомнадзор заблокировал сайт интернет-журнала «Спектр» из-за статьи о Леониде Волкове
Роскомнадзор по требованиюГенпрокуратуры заблокировал на территории России сайт интернет-журнала «Спектр». Об этом сообщается в фейсбуке журнала.
Претензии ведомства вызвал материал об отказе властей Литвы арестовывать сторонника политика Алексея Навального Леонида Волкова. В этом тексте «выявлена информация с призывами к участию граждан в массовых (публичных) мероприятиях» в поддержку Навального, говорится в уведомлении Роскомнадзора.
«Сведений о согласовании указанных массовых протестных акций с уполномоченными органами власти в установленном законом порядке не установлено», — говорится в уведомлении.
Редакция журнала пояснила, что «призывов к участию в протестах от лица редакции «Спектра» или автора статьи в ней нет». Однако в тексте материала есть цитаты из твиттера Волкова, в которых он сообщает об акциях протеста.
Теги:сми, роскомнадзор, nt
Что произошло за день 13 февраля. Коротко
«Новая газета»редакция
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