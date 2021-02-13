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№ 15 от 12 февраля 2021

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В Петербурге РГПУ им. Герцена рекомендовал участникам олимпиады по математике 14 февраля приходить в центр города вместе с родителями и специальными письмами

Общество25

Елизавета Антоноваспециально для «Новой»

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Участникам олимпиады по математике РГПУ имени Герцена, которая пройдет завтра, 14 февраля, выслали специальные письма, в которых подтверждается их участие. Университет располагается недалеко от мест январских и февральских несанкционированных акций в поддержку политика Алексея Навального.

Как сообщил депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский, «файл был с разъяснением, что [письмо] можно предъявить, в случае чего». 

«Понятно, что „в случае чего“ — это полиции предъявить, потому что центр уже начали оцеплять, опасаясь митингов, которые никто не заявлял. <...> [Школьники] будут в сопровождении родителей и учителей. И детям объясняют, что их без этой бумаги запросто могут „загрести“. Со всеми вытекающими последствиями», — отметил парламентарий.

На прошлой неделе в Петербурге «по требованию полиции» закрыли две станции метро, а центральные улицы были перекрыты. Несколько часов движение общественного транспорта по Невскому проспекту и прилегающим улицам было остановлено. В связи с чем центр города был перекрыт — не уточнялось, никаких акций протеста в этот день не анонсировали. 

Теги:
школьники, петербург
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