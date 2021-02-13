Что произошло за день 13 февраля. Коротко

В Москве из-за погодных условий задержали более 100 авиарейсов , почти два десятка рейсов отменили. Из-за этого в аэропорту Домодедово образовалось большое скопления людей, некоторые пассажиры ждут вылета более 10 часов. Снегопад в Москве может побить рекорд 1956 года по высоте сугробов. Сейчас высота снежного покрова составляет 56 см — это самое большое значение с начала зимы, в последний раз столько снега в Москве было в марте 2013 года. В Гидрометцентре сообщили, что снегопад закончится к полуночи.

В мессенджере Telegram распространяется архив с персональными данными возможных сторонников политика Алексея Навального, выяснил «Коммерсант». В архиве с 28 тысячами строк данных есть имена, фамилии и номера телефонов людей из разных регионов России, в том числе и координаторов региональных штабов Навального, утверждает издание.

В Петербурге РГПУ им. Герцена рекомендовал участникам школьной олимпиады по математике приходить 14 февраля в центр города вместе с родителями и специальными письмами. Университет располагается недалеко от мест январских и февральских несанкционированных акций в поддержку политика Алексея Навального. Как сообщил депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский, «файл был с разъяснением, что [письмо] можно предъявить, в случае чего».

На 86 году жизни скончался победитель Олимпиады 1960 года и многократный чемпион мира по тяжелой ателитике Юрий Власов. Власову принадлежит 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР. После окончания спортивной карьеры, Власов занимался политической деятельностью: был народным депутатом СССР, депутатом Госдумы и участвовал в выборах президента России в 1996 году.

На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, в результате которого были обесточены 950 тысяч домов. В префектурах Мияги и Фукусима пострадали как минимум 20 человек. При этом премьер Японии Есихидэ Суга отметил, что землетрясение не привело к масштабным разрушениям и не затронуло атомные объекты.