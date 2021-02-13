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Против политических преследований, судебного произвола и избиений мирных граждан. Более 200 общественных деятелей обратились к власти

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№ 15 от 12 февраля 2021

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Что произошло за день 13 февраля. Коротко

Общество95

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  • В Москве из-за погодных условий задержали более 100 авиарейсов, почти два десятка рейсов отменили. Из-за этого в аэропорту Домодедово образовалось большое скопления людей, некоторые пассажиры ждут вылета более 10 часов. Снегопад в Москве может побить рекорд 1956 года по высоте сугробов. Сейчас высота снежного покрова составляет 56 см — это самое большое значение с начала зимы, в последний раз столько снега в Москве было в марте 2013 года. В Гидрометцентре сообщили, что снегопад закончится к полуночи. 

 

  • В мессенджере Telegram распространяется архив с персональными данными возможных сторонников политика Алексея Навального, выяснил «Коммерсант». В архиве с 28 тысячами строк данных есть имена, фамилии и номера телефонов людей из разных регионов России, в том числе и координаторов региональных штабов Навального, утверждает издание.

  • В Петербурге РГПУ им. Герцена рекомендовал участникам школьной олимпиады по математике приходить 14 февраля в центр города вместе с родителями и специальными письмами. Университет располагается недалеко от мест январских и февральских несанкционированных акций в поддержку политика Алексея Навального. Как сообщил депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский, «файл был с разъяснением, что [письмо] можно предъявить, в случае чего». 

  • На 86 году жизни скончался победитель Олимпиады 1960 года и многократный чемпион мира по тяжелой ателитике Юрий Власов. Власову принадлежит 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР. После окончания спортивной карьеры, Власов занимался политической деятельностью: был народным депутатом СССР, депутатом Госдумы и участвовал в выборах президента России в 1996 году. 

  • На северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 7,1, в результате которого были обесточены 950 тысяч домов. В префектурах Мияги и Фукусима пострадали как минимум 20 человек. При этом премьер Японии Есихидэ Суга отметил, что землетрясение не привело к масштабным разрушениям и не затронуло атомные объекты. 

  • В России вновь выявили менее 15 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки — 14 861502 пациента умерли за последние сутки. Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии достигло 4 057 698, умерших — 79 696 человек.

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Теги:
петербург, япония, навальный, коронавирус, nt
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