Омский суд оштрафовал бизнесмена за установку виселицы с чучелом напротив заксобрания

Центральный районный суд Омска оштрафовал бизнесмена Олега Трушина на 10 тысяч рублей, признав его виновным в организации публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Решение опубликовано в картотеке суда.

24 декабря 2020 года владелец табачного киоска установил макет виселицы с чучелом на арендованной «Газели». Автомобиль был припаркован напротив здания заксобрания Омской области, а установленный макет, по мнению бизнесмена, символизировал смерть малого бизнеса.

Олег Трушин пояснил порталу NGS55.RU, что этот шаг был криком души, попыткой достучаться до чиновников и привлечь внимание к проблеме краха малого бизнеса. До этого мужчина «много куда писал письма», но не получал ответа.

Необычный пикет выражал несогласие с позицией городских властей в отношении нестационарных торговых объектов на остановках. По мнению предпринимателей, чиновники незаконно вытесняют из уличной торговли одиночные киоски, не предоставляя компенсационные места. Освободившиеся площади отдают под торгово-остановочные комплексы, конкурс на установку которых выиграла компания «Каптал-Строй» в 2019 году.

Акция была прекращена после приезда полицейских и ГИБДД. В отдел полиции доставили водителя «Газели», Олега Трушина и его супругу. Они сообщили местным СМИ, что в отделе полиции №10 их развели по разным кабинетам, провели досмотры вещей, допросили и конфисковали телефоны. В этот же день полиция в течение 8 часов проводила обыск в гараже предпринимателя.

Через месяц после проведения пикета с виселицей региональное Управление Федеральной Антимонопольной Службы признало, что администрация города Омска нарушает антимонопольное законодательство, отдавая предпочтение владельцу торгово-остановочных комплексов. УФАС обязало городскую мэрию скорректировать порядок размещения нестационарных торговых объектов в городе.