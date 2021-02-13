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№ 15 от 12 февраля 2021

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Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов

Спорт1 812

1 812
 

На 86 году жизни скончался победитель Олимпиады 1960 года по тяжелой ателитике Юрий Власов. Об этом «РБК Спорт» сообщил президент федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

«Юрий Власов — человек, который сделал величайший вклад в мировой спорт и, конечно же, в тяжелую атлетику. Олицетворял не просто спорт, был ярким примером для подражания и как писатель, и как политик. Поэтому его вклад в советский спорт и тяжелую атлетику неоценим», — сказал Агапитов.

Как уточнил генеральный секретарь ФТАР Александр Кишкин, смерть была скоропостижной и неожиданной.

Власов родился 5 декабря 1935 года в Донецкой области и с детсва занимался спортом. Помимо олимпийского золота Власов выиграл серебро Игр 1964 года, четыре чемпионата мира и завоевал шесть побед на континентальных первенствах. Власову принадлежит 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР. На Олимпийских играх в 1960 и 1964 годах тяжелоатлет был знаменосцем советской команды.

После окончания спортивной карьеры Власов занимался литературной  и политической деятельностью. С 1985 по 1987 год бывший спортсмен возглавлял Федерацию тяжелой атлетики СССР, в 1989-1991 был народным депутатом СССР, а с 1993 по 1995 — депутатом Госдумы. В 1996 году Власов участвовал в выборах президента России и набрал 0,20 % голосов. 

Теги:
олимпиада, тяжелая атлетика, nt
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