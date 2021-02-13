Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов

На 86 году жизни скончался победитель Олимпиады 1960 года по тяжелой ателитике Юрий Власов. Об этом «РБК Спорт» сообщил президент федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Умер олимпийский чемпион, тяжелоатлет Юрий Власов. Ему было 85 лет. В 1996 году он был кандидатом на выборах президента, набрал 0,20% голосов.https://t.co/MbVKus53xS pic.twitter.com/35vGGKFUIw — РБК (@ru_rbc) February 13, 2021

«Юрий Власов — человек, который сделал величайший вклад в мировой спорт и, конечно же, в тяжелую атлетику. Олицетворял не просто спорт, был ярким примером для подражания и как писатель, и как политик. Поэтому его вклад в советский спорт и тяжелую атлетику неоценим», — сказал Агапитов.

Как уточнил генеральный секретарь ФТАР Александр Кишкин, смерть была скоропостижной и неожиданной.

Власов родился 5 декабря 1935 года в Донецкой области и с детсва занимался спортом. Помимо олимпийского золота Власов выиграл серебро Игр 1964 года, четыре чемпионата мира и завоевал шесть побед на континентальных первенствах. Власову принадлежит 31 рекорд мира и 41 рекорд СССР. На Олимпийских играх в 1960 и 1964 годах тяжелоатлет был знаменосцем советской команды.

После окончания спортивной карьеры Власов занимался литературной и политической деятельностью. С 1985 по 1987 год бывший спортсмен возглавлял Федерацию тяжелой атлетики СССР, в 1989-1991 был народным депутатом СССР, а с 1993 по 1995 — депутатом Госдумы. В 1996 году Власов участвовал в выборах президента России и набрал 0,20 % голосов.