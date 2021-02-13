Силовики в Воронеже грубо задержали пенсионера, который стоял в одиночном пикете с плакатом против Путина

В Воронеже полицейские задержали пенсионера Дмитрия Воробьевского из-за одиночного пикета с плакатом против президента России Владимира Путина и его окружения. Трансляцию события вело издание Sota.vision, информацию ОВД-Инфо рассказал очевидец задержания Павел Сычев.

По словам очевидца, к Воробьевскому подошли несколько полицейских, и один из них заявил, что пикетирующий нарушает федеральный закон и постановление губернатора, после этого его задержали.

Кадры трансляции Sota.vision

При задержании полицейские, по словам очевидца, действовали грубо, на кадрах Sota.vision заметно, что на задержанного надели наручники. Как отмечает «Медиазона», два силовика под руки потащил мужчину с плакатом к служебной машине, подняли за ноги и затолкнул в заднюю дверь, однако пенсионер несколько раз падал на дорогу с задранной одеждой. После этого его снова подняли и затолкнули в машину. Связи с Воробьевским пока нет.

Сторонники Навального анонсировали и координировали несколько протестных акций 23-го и 31-го января и 2-го февраля. В ходе протестов задержаны более 11 тысяч человек, сотни протестующих вынуждены были отбывать административные аресты, в результате чего спецприемники и ОВД в Москве и Петербурге оказались переполнены. По итогам акций заведено более 90 уголовных дел в разных регионах России.