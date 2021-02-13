«Коммерсант»: в Telegram выложили базу данных возможных сторонников Алексея Навального

В мессенджере Telegram распространяется архив с персональными данными предположительно сторонников политика Алексея Навального. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на архив, в котором около 28 тысяч строк данных.

В файле есть имена, фамилии и номера телефонов людей из разных регионов России, среди которых и координаторы региональных штабов Навального, утверждает издание.

«Ъ» связался с 30 фигурировавшими в списке людьми — только четверо подтвердили участие в сообществах сторонников политика. Глава штаба Навального в Ростове-на-Дону Ксения Середкина подтвердила подлинность опубликованных о ней данных. Однако остальные собеседники отрицали связь со штабами или отказались отвечать на вопросы.

Руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев полагает, что архив собран преимущественно из открытых источников.

«В последнее время Telegram все чаще используется для распространения персональных данных в политических целях.

Создатели подобных каналов пользуются анонимным характером мессенджера и тем, что он практически не подконтролен властям», — заявил эксперт.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер заблокировал каналы, в которых публиковались домашние адреса и телефонные номера судей, прокуроров, силовиков, журналистов и медиа-менеджеров. При этом он отметил, что мессенджер также заблокировал несколько каналов, которые выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников мирных протестов.

Сторонники Навального анонсировали и координировали несколько протестных акций в десятках городов России 23-го и 31-го января, а также 2-го февраля. В ходе протестов задержаны более 11 тысяч человек, сотни протестующих вынуждены были отбывать административные аресты, в результате чего спецприемники и ОВД в Москве и Петербурге оказались переполнены. По итогам акций заведено более 90 уголовных дел в разных регионах России.