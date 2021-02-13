Новое правительство Италии во главе с Марио Драги привели к присяге. Торжественная церемония с участием президента Серджо Маттареллы транслировалась на официальном сайте президентского Квиринальского дворца.

Накануне бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги согласился сформировать новое правительство Италии — он передал свои предложения президенту Маттарелле, который, в свою очередь, поручил Драги сформировать новое правительство страны в начале февраля.

В состав нового кабинета вошли 23 министра, несколько из них сохранили свои посты и остались исполнять те же обязанности, что исполняли при правительстве экс-премьера Джузеппе Конте. Сам Конте 26 января на фоне политического кризиса подал в отставку, итальянские СМИ тогда писали, что он надеялся сохранить место премьера.

Министром иностранных дел остался Луиджи Ди Майо, министром внутренних дел — Лучана Ламорджезе, министром здравоохранения — Роберто Сперанца. Также Дарио Франческини сохранил свой пост министра культуры, а Лоренцо Гуерини — пост министра обороны.

Среди новых министров — Марта Картабия, бывший президент Конституционного суда, которая возглавила министерство юстиции. Министром экономики назначен Даниэле Франко, министром экономического развития — Джанфранко Джорджетти, ближайший соратник главы лидера партии «Лига Севера» Маттео Сальвини.

Политический кризис в Италии начался после противостояния Конте и лидера партии «Живая Италия» Маттео Ренци: партия Ренци в январе этого года совершила демарш и вышла из правящей коалиции. «Живая Италия» — небольшая партия, но ее голоса обеспечивали Конте поддержку большинства. Политическое противостояние происходило на фоне необходимости борьбы с последствиями пандемии коронавируса и сложной экономической ситуации в Италии.