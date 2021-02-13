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№ 15 от 12 февраля 2021Читать номер
Новое правительство Италии во главе с Марио Драги привели к присяге
Новое правительство Италии во главе с Марио Драги привели к присяге. Торжественная церемония с участием президента Серджо Маттареллы транслировалась на официальном сайте президентского Квиринальского дворца.
Накануне бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги согласился сформировать новое правительство Италии — он передал свои предложения президенту Маттарелле, который, в свою очередь, поручил Драги сформировать новое правительство страны в начале февраля.
В состав нового кабинета вошли 23 министра, несколько из них сохранили свои посты и остались исполнять те же обязанности, что исполняли при правительстве экс-премьера Джузеппе Конте. Сам Конте 26 января на фоне политического кризиса подал в отставку, итальянские СМИ тогда писали, что он надеялся сохранить место премьера.
Министром иностранных дел остался Луиджи Ди Майо, министром внутренних дел — Лучана Ламорджезе, министром здравоохранения — Роберто Сперанца. Также Дарио Франческини сохранил свой пост министра культуры, а Лоренцо Гуерини — пост министра обороны.
Среди новых министров — Марта Картабия, бывший президент Конституционного суда, которая возглавила министерство юстиции. Министром экономики назначен Даниэле Франко, министром экономического развития — Джанфранко Джорджетти, ближайший соратник главы лидера партии «Лига Севера» Маттео Сальвини.
Политический кризис в Италии начался после противостояния Конте и лидера партии «Живая Италия» Маттео Ренци: партия Ренци в январе этого года совершила демарш и вышла из правящей коалиции. «Живая Италия» — небольшая партия, но ее голоса обеспечивали Конте поддержку большинства. Политическое противостояние происходило на фоне необходимости борьбы с последствиями пандемии коронавируса и сложной экономической ситуации в Италии.