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№ 15 от 12 февраля 2021

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В Челябинске прошли обыски в штабе Навального

Общество15

Александр Шестаковспециально для «Новой»

15
 

В офисе штаба Навального в Челябинске прошел обыск. Об этом корреспонденту «Новой» рассказала сотрудница штаба Анна Киселева.

«Пропала моя мелкая сумма наличными, роутер и плакаты, с которыми мы выходили на пикеты», — рассказала Киселева. Как она уточнила, хозяйка помещения рассказала, что обыск  прошел накануне в шесть утра. Сотрудники штаба в этот день работали удаленно. 

Кроме того, по словам Киселевой, сотрудники полиции приходили с обыском в ее съемную квартиру. «Об обыске в нашей квартире нам сообщила соседка. Явных следов обыска в квартире не было. Но от этого есть опасения, что если ничего не пропало, то что-то появилось», — рассказала она.

Киселева предполагает, что обыски могут быть связаны с уголовным делом, возбужденном после акции 31 января.

Напомним, что накануне у сотрудников челябинского штаба Навального прошли обыски. У координатора облачного штаба Артема Яумбаева обыскали квартиру родителей, у всех членов семьи были изъяты телефоны. Такая же участь постигла модератора чата в телеграм-канале «Штаб Навального в Челябинске» Марию Макарову. Обыски прошли в рамках уголовного дела по статье 267 УК о перекрытии дорог 31 января.

Теги:
обыски, штаб навального, челябинск
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