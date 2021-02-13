Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Иванов ушел в отставку

Петр Иванов покинул пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщается на сайте организации.

Временно исполнять обязанности главы ВФЛА станет вице-президент ВФЛА, олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова.

Как отмечается на сайте организации, Иванов входит в круг лиц, определенных решением CAS от 17 декабря прошлого по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству «РУСАДА», которым запрещено занимать должность главы ВФЛА в течение двух лет.

Иванов был избран на пост президента ВФЛА 30 ноября, он сменил на этой должности Евгения Юрченко. В 2005 году Иванов перешел на работу в Департамент транспорта и связи города Москвы, а в июне 2006 года был назначен генеральным директором ГУП «Мосгортранс».

С сентября 2013 года до мая 2015 года Иванов занимал пост заместителя председателя Правительства Московской области, затем — министром транспорта Московской области. С января 2021 года — заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы.

Ирина Привалова занимает пост первого вице-президента и члена Президиума Всероссийской федерации легкой атлетики с 30 ноября 2020 года. На Олимпийских играх 2000 в Сиднее она выиграла золотую медаль в забеге на 400 метров с барьерами.

В 2015 году на фоне антидопингового скандала, в котором были замешаны российские спортсмены, членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) приостановили. Из-за этого российские спортсмены не смогли участвовать в Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро. На фоне скандала комитет по этике IAAF пожизненно отстранил экс-президента ВФЛА Валентина Балахничева и российского тренера Алексея Мельникова. Балахничев покинул пост президента Федерации в феврале 2015 года.