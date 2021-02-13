Россия расширила санкции против Украины

Правительство России расширило список компаний, в отношении которых на территории страны введены экономические санкции против Украины. Это следует из информации, опубликованной на портале правовой информации.

Санкции ввели против трех компаний и двух дочерних предприятий из Одессы (ООО «Донмар», ООО «Краншип», ООО «Трансшип», дочерние предприятия «Трансшип Балк» и «Трансшип-Сервис»), двух компании из Днепра (ООО «Максима Металл Сервис» и ООО «Солар стальконструкция») и против двух юрлиц, зарегистрированных в Полтаве (ПАО «Полтавский автоагрегатный завод») и в Панаме (Kirgan Holding S.A.). Всего в списке 84 компании.

В сентябре прошлого года Россия ввела санкции против Петра Порошенко, а также против нескольких официальных лиц Украины. Всего тогда в списке оказался 41 человек.

В отношении тех, кто попал под санкции, применяются такие меры, как блокировка безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывоз из страны капитала.

Первоначально в списке граждан Украины, попавших под санкции, было 322 человека и 68 компаний. Среди них были глава МВД Украины Арсен Аваков, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко а также компании бизнесменов Рината Ахметова и Игоря Коломойского. Украина также вводила санкции против России.