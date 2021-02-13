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№ 15 от 12 февраля 2021

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Российский теннисист Медведев прошел в 1/8 финала Australian Open

Спорт18

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Российский теннисист Даниил Медведев в матче третьего круга Australian Open победил теннисиста из Сербии Филипа Крайиновича со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0. Таким образом, Медведев прошел в 1/8 финала Australian Open. Первый в новом сезоне турнир «Большого шлема» проходит в Мельбурне.

 

Для Медведева эта победа стала 17-й подряд на соревнованиях Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Российский теннисист занимает четвертую строчку рейтинга АТР, его лучший результат на турнирах серии Большого шлема — выход в финал US Open в 2019 году, на на Australian Open он ни разу не проходил дальше четвертого круга.

Следующий соперник Медведева на Australian Open — американец Маккензи Макдональд. Матч четвертого круга запланирован на понедельник, 15 февраля.

В ноябре прошлого года Даниил Медведев победил своего австрийского коллегу Доминика Тима — третью ракетку мира и чемпиона US Open — в финале Итогового турнира АТР в Лондоне — он впервые в карьере победил в финале турнира и стал вторым в истории российским теннисистом, выигравшим его.

Теги:
турнир, ng, теннис
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