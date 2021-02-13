Российский теннисист Медведев прошел в 1/8 финала Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев в матче третьего круга Australian Open победил теннисиста из Сербии Филипа Крайиновича со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0. Таким образом, Медведев прошел в 1/8 финала Australian Open. Первый в новом сезоне турнир «Большого шлема» проходит в Мельбурне.

There's a first for everything ☝️🇷🇺@DaniilMedwed comes through in five for the first time in his career, advancing to the 4R of the #AusOpen for the third consecutive year.#AO2021 pic.twitter.com/Cfb7xq7KHs — #AusOpen (@AustralianOpen) February 13, 2021

Для Медведева эта победа стала 17-й подряд на соревнованиях Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Российский теннисист занимает четвертую строчку рейтинга АТР, его лучший результат на турнирах серии Большого шлема — выход в финал US Open в 2019 году, на на Australian Open он ни разу не проходил дальше четвертого круга.

Следующий соперник Медведева на Australian Open — американец Маккензи Макдональд. Матч четвертого круга запланирован на понедельник, 15 февраля.

В ноябре прошлого года Даниил Медведев победил своего австрийского коллегу Доминика Тима — третью ракетку мира и чемпиона US Open — в финале Итогового турнира АТР в Лондоне — он впервые в карьере победил в финале турнира и стал вторым в истории российским теннисистом, выигравшим его.