В России выявили менее 15 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В России выявили 14 861 новый случай COVID-19 за последние сутки, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 11 февраля, за день во всей стране выявили 15 089 новых случаев COVID-19.

В Москве за последние сутки выявили 1963 новых случаев заражения COVID-19 — это на 176 меньше, чем днем ранее.

В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1130 новых случаев COVID-19, в Московской области — 884, в Нижегородской области — 441, в Воронежской — 356.

Всего за все время пандемии в России COVID-19 выявили у 4 057 698 человек. За последние сутки умерли 502 пациента с коронавирусом, с марта 2020 года от COVID-19, по данным оперштаба, скончались 79 696 человек.

Как выяснили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ранее переболевшие коронавирусом люди могут заразиться новыми штаммами инфекции. Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан на брифинге сообщила о том, что сейчас проводятся исследования, которые направлены на то, чтобы выявить, хватает ли иммунитета от COVID-19 у людей, которые уже переболели инфекцией. По словам Сваминатан, есть предварительные данные, согласно которым вакцинация снижает вирулентность коронавируса.

Число случаев заражения COVID-19 в мире уже составило более 108,1 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных коронавирусом в США (более 27,4 млн), а также в Индии (более 10,8 млн) и Бразилии (более 9,7 млн). Следом идет Великобритания (более 4 млн), Россия — на пятом месте.