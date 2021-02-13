Госдеп: США ведут работу над мерами в ответ на «ужасное нарушение прав человека» в России

Власти США знают и обсуждают случаи нарушения прав человека в России и ведут работу над мерами в ответ на них, завил на брифинге представитель Госдепартамента Нед Прайс. Стенограмма его выступления опубликована на сайте ведомства.

«Что касается режима (президента России Владимира — ред.) Путина, вы слышали меня, вы слышали, как другие в администрации негативно высказываются об ужасном нарушении прав человека в России. <…> Мы продолжим противостоять этому, будь это в России или в другой стране, где права человека подвергаются угрозе», — заявил Прайс.

Представитель Госдепа упомянул о силовом противостоянии силовиков по отношению к протестующим, которые вышли на акции в поддержку политика Алексея Навального. «Вы слышали, что мы негативно высказываемся о репрессиях против тех храбрых россиян, которые вышли на улицы в знак протеста против политически мотивированного задержания Алексея Навального», — заявили в Госдепе.

Прайс также прокомментировал задержание двух чеченцев Салеха Магомадова и Исмаила Исаева, которые, по данным правозащитной организации «Российская ЛГБТ-сеть», насильно вывезли из Нижнего Новгорода в Чечню. Власти Чечни, предварительно, обвинили их в пособничестве ликвидированной бандгруппы Аслана Бютукаева (ч. 2 ст. 208 УК), однако в «ЛГБТ-сети» заявляли, что бумаги, выданные на руки адвокату юношей, не имеет юридической силы.

«Подозреваю, что вы услышите больше новостей относительно ответов на эти злоупотребления и правонарушения, которые, как мы видели, исходят из Москвы и происходят на российской территории», — заявил Прайс.

В Госдепе также напомнили об отравлении Навального боевым веществом из группы «Новичок». Ранее группа американских сенаторов внесла в конгресс законопроект, который предусматривает санкции против лиц, причастных к отравлению и тюремному заключению политика; одни из возможных санкций — заморозка активов и отказ в выдаче виз.

Суд в Москве удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока Алексея Навального по делу «Ив Роше» на реальный и назначил политику 3,5 года колонии общего режима. Если приговор оставят без изменений, политик может провести в колонии 2 года и 8 месяцев — с учетом времени, проведенном под домашним арестом.

Навальному вменили то, что он систематически нарушал условия испытательного срока, согласно которым он должен был дважды в месяц в определенные дни отмечаться в инспекции.