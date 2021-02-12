ФСИН начала проверку в тюменской колонии после публикации видеозаписи издевательств над мужчиной

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области начало проверку после публикации видеозаписи, на которой запечатлены, вероятно, издевательства над заключенным. Об этом сообщает сетевое издание 72.ru.

На кадрах видно, что, предположительно, на заключенного надели мешок и пластиковый пакет. Мужчина задыхается, просит прекратить издевательства, а другие участники ролика отвечают ему нецензурной бранью.

«Давай вот такое тело, вот в такие мешки будем вас упаковывать […] Неблагодарные. Все, вот так будете жить, все здесь, в мешке», — говорит голос за кадром.

В УФСИН намерены установить, действительно ли данная видеозапись производилась в колонии строгого режима. Ранее местные СМИ сообщали о различных нарушения в этом исправительном учреждении. Так, например, в прошлом месяце стало известно, что заключенные тюменской колонии незаконно жарили шашлык, достав продукты через сотрудников ИК.

Колония №1 располагается в центре Тюмени. Этим летом ее руководителя приговорили к 8 годам лишения свободы за взяточничество, организацию ВИП-камер и и незаконное хранение боеприпасов.