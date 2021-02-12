Что произошло за день 12 февраля. Коротко

Судья по делу о пытках в ярославской ИК-1 общался с прокурором перед тем, как оправдать начальство колонии, установил фонд «Общественный вердикт»*. Адвокат Ирина Бирюкова получила по запросу видеозаписи из суда, на которых видно, что что в совещательную комнату к судье Сергею Лупанову, оправдавшему руководство ярославской ИК-1, в день вынесения приговора заходили секретарь, прокурор и администратор Дзержинского районного суда. Дольше всех — около 40 минут — в комнате находилась прокурор. Подобное нарушение тайны совещательной комнаты может стать основанием для отмены приговора и пересмотра дела в другом составе суда.