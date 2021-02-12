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№ 15 от 12 февраля 2021Читать номер
Что произошло за день 12 февраля. Коротко
«Новая газета»редакция
- В Москве состоялось второе заседание по делу Алексея Навального о клевете на ветерана. При этом сам ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко отказался участвовать в процессе — он плохо себя чувствует и просит учесть его возраст. Навальный не признает вину и называет процесс сфабрикованным — по его мнению, ветерана якобы использует его внук, ранее предположительно привлекавший деда к своим бизнес-сделкам. В ходе заседания стороны представили доказательства — прокурор зачитала материалы шеститомного дела, включая литературно изложенные воспоминания ветерана о войне, суд также несколько раз посмотрел видео RT с призывами голосовать за изменение Конституции РФ. Обе стороны пригласили экспертов лингвистов: со стороны обвинения это был эксперт СК, а со стороны защиты — профессор Института Виноградова, известный лингвист Анатолий Баранов, на трудах которого основана в том числе и экспертиза следствия. Прокурор просила Баранова без словаря дать толкования понятиям «честь», «достоинство» и «репутация», однако профессор отказался говорить о правовых нормах, указав на то, что это работа суда. Лингвистическая экспертиза установила, что посты Навального содержали оценочные суждения, а не поддающиеся проверке факты. Суд отклонил ходатайство Навального о почерковедческой экспертизе документов за подписью ветерана, прокурор продолжила допрос политика, обвинив его сторонников в оскорблении памяти актера Василия Ланового и загрузке фото нацистов на сайт «Бессмертного полка». Третье заседание по делу состоится 16 февраля.
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Экс-глава Фонда соцстрахования Андрей Кигим возглавил Пенсионного фонда России (ПФР). Предыдущий руководитель ПФР Максим Топилин покинул пост 11 февраля. По данным СМИ, отставка Топилина связана с грядущим объединением социальных внебюджетных фондов.
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Судья по делу о пытках в ярославской ИК-1 общался с прокурором перед тем, как оправдать начальство колонии, установил фонд «Общественный вердикт»*. Адвокат Ирина Бирюкова получила по запросу видеозаписи из суда, на которых видно, что что в совещательную комнату к судье Сергею Лупанову, оправдавшему руководство ярославской ИК-1, в день вынесения приговора заходили секретарь, прокурор и администратор Дзержинского районного суда. Дольше всех — около 40 минут — в комнате находилась прокурор. Подобное нарушение тайны совещательной комнаты может стать основанием для отмены приговора и пересмотра дела в другом составе суда.
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Власти Удмуртии передумали и отказались от идеи отменить масочный режим. Новое распоряжение главы региона Александра Бречалова не содержит пунктов об отмене или смягчении масочного режима. Ранее Бречалов публично сообщил, что с 12 февраля масочный режим в Удмуртии будет носить рекомендательный характер.
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Данные о почти 5000 почтовых ящиках «Яндекса» утекли в Сеть. Сначала служба безопасности выявила факт внутренней утечки данных, а затем в компании выяснили, что один из системных администраторов предоставлял несанкционированный доступ в 4887 ящиков пользователей. «Яндекс» заявил, что доступ в скомпрометированные ящики уже заблокировали.
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Российская конькобежка завоевала золото на ЧМ в забеге на 500 метро впервые с 1996 года. В гонке победила Ангелина Голикова. 29-летняя чемпионка преодолела 500-метровую дистанцию за 37,141 секунды. Второе место заняла Фемке Кок из Нидерландов, а бронзу забрала еще одна россиянка — Ольга Фаткулина.
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