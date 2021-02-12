Российская конькобежка завоевала золото на чемпионате мира 

Впервые с 1996 года Россия завоевала золото на чемпионате мира в забеге на 500 метров среди конькобежек. В гонке победила Ангелина Голикова.

ДАААА! Ангелина Голикова – чемпионка мира в 500-метровке 🇷🇺🇷🇺🇷🇺



Золотой триумф россиянки в конькобежном Херенвене! А Ольга Фаткулина забрала бронзовую медаль 🥉



Какие же красавицы 🤩🤩🤩https://t.co/4zSGCKYGfR pic.twitter.com/ZOpBBjcRGt — Матч ТВ (@MatchTV) February 12, 2021

29-летняя чемпионка преодолела 500-метровую дистанцию за 37,141 секунды. Второе место заняла Фемке Кок из Нидерландов (отставание +0,14 секунды), а бронзу забрала еще одна россиянка — Ольга Фаткулина (+0,31).

Соревнования проходили в нидерландском городе Херенвен. Из-за пандемии зрителей на трибуны не пускают.

Ангелина Голикова — трехкратный призер чемпионатов мира, победительница и призер чемпионатов Европы на отдельных дистанциях. В 2017 году она установила мировой рекорд в Командном спринте на первом этапе Кубка мира.