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№ 15 от 12 февраля 2021

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Российская конькобежка завоевала золото на чемпионате мира 

Спорт9

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Впервые с 1996 года Россия завоевала золото на чемпионате мира в забеге на 500 метров среди конькобежек. В гонке победила Ангелина Голикова.

29-летняя чемпионка преодолела 500-метровую дистанцию за 37,141 секунды. Второе место заняла Фемке Кок из Нидерландов (отставание +0,14 секунды), а бронзу забрала еще одна россиянка — Ольга Фаткулина (+0,31).

Соревнования проходили в нидерландском городе Херенвен. Из-за пандемии зрителей на трибуны не пускают.

Ангелина Голикова — трехкратный призер чемпионатов мира, победительница и призер чемпионатов Европы на отдельных дистанциях. В 2017 году она установила мировой рекорд в Командном спринте на первом этапе Кубка мира.

Теги:
sn, россия, чемпионат мира, коньки

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук купила банк «Стандарт-кредит»

Экономика583

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Основательница интернет-магазина Wildberries и миллиардер Татьяна Бакальчук приобрела банк «Стандарт-кредит». Это следует из базы «Спарк-Интерфакс».

Собственный капитал банка, согласно данным базы, составляет более 302 миллионов рублей, а чистый убыток — более 21,5 миллиона.

Ранее о возможном приобретении банка сообщали источники «Коммерсанта». По словам собеседника издания, с помощью банка сервис Wildberries сможет реализовать карточные программы лояльности, включая подарочные карты. Кроме того, наличие собственного банка значительно упростит работу с поставщиками.

В 2020 году Татьяна Бакальчук вновь заняла второе место в списке самых богатых женщин по версии Forbes. Первую строчку в этом перечне по-прежнему занимает вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и президент компании Inteco Management Елена Батурина.

Татьяна Бакальчук начала заниматься бизнесом в 2004 году, ее компания продает одежду, игрушки, электронику, товары для дома и другую продукцию. К 2021 году оборот Wildberries вырос до 437,2 миллиарда рублей, причем он увеличился вдвое во время пандемии. Всего за ушедший год клиенты Wildberries приобрели более 575 миллионов товаров.

Теги:
sn, интернет-магазин, банк, миллиардеры
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