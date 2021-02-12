Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук купила банк «Стандарт-кредит»

Основательница интернет-магазина Wildberries и миллиардер Татьяна Бакальчук приобрела банк «Стандарт-кредит». Это следует из базы «Спарк-Интерфакс».

Собственный капитал банка, согласно данным базы, составляет более 302 миллионов рублей, а чистый убыток — более 21,5 миллиона.

Ранее о возможном приобретении банка сообщали источники «Коммерсанта». По словам собеседника издания, с помощью банка сервис Wildberries сможет реализовать карточные программы лояльности, включая подарочные карты. Кроме того, наличие собственного банка значительно упростит работу с поставщиками.

В 2020 году Татьяна Бакальчук вновь заняла второе место в списке самых богатых женщин по версии Forbes. Первую строчку в этом перечне по-прежнему занимает вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и президент компании Inteco Management Елена Батурина.

Татьяна Бакальчук начала заниматься бизнесом в 2004 году, ее компания продает одежду, игрушки, электронику, товары для дома и другую продукцию. К 2021 году оборот Wildberries вырос до 437,2 миллиарда рублей, причем он увеличился вдвое во время пандемии. Всего за ушедший год клиенты Wildberries приобрели более 575 миллионов товаров.