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№ 15 от 12 февраля 2021Читать номер
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук купила банк «Стандарт-кредит»
Основательница интернет-магазина Wildberries и миллиардер Татьяна Бакальчук приобрела банк «Стандарт-кредит». Это следует из базы «Спарк-Интерфакс».
Собственный капитал банка, согласно данным базы, составляет более 302 миллионов рублей, а чистый убыток — более 21,5 миллиона.
Ранее о возможном приобретении банка сообщали источники «Коммерсанта». По словам собеседника издания, с помощью банка сервис Wildberries сможет реализовать карточные программы лояльности, включая подарочные карты. Кроме того, наличие собственного банка значительно упростит работу с поставщиками.
В 2020 году Татьяна Бакальчук вновь заняла второе место в списке самых богатых женщин по версии Forbes. Первую строчку в этом перечне по-прежнему занимает вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и президент компании Inteco Management Елена Батурина.
Татьяна Бакальчук начала заниматься бизнесом в 2004 году, ее компания продает одежду, игрушки, электронику, товары для дома и другую продукцию. К 2021 году оборот Wildberries вырос до 437,2 миллиарда рублей, причем он увеличился вдвое во время пандемии. Всего за ушедший год клиенты Wildberries приобрели более 575 миллионов товаров.
Теги:sn, интернет-магазин, банк, миллиардеры
Суд в Коми не смог провести процесс над активистом, так как тот единственный в зале говорил на коми языке
«Новая газета»редакция
В Сыктывкарском городском суде обвиняемый в нарушении установленного порядка проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) активист Алексей Иванов отказался говорить с судьей на русском. Теперь заседание проведут в другой день в присутствии переводчика.
Суд в Сыктывкаре не смог провести процесс над активистом, так как он говорил только на коми языкеhttps://t.co/037Jn9WlaU— Новая Газета (@novaya_gazeta) February 12, 2021
Видео: телеграм-канал «степной новиоп» pic.twitter.com/38GnC4jIGg
«Они сами меня вызывают в суд, не дают спокойно работать, и я не должен подстраиваться под них, обеспечить явку переводчика. Мне просто легче пользоваться коми языком. И у меня есть такое право», — объяснил Иванов «Новой газете».
Судья задала Иванову вопросы про русскую школу, паспорт и имя, а потом решила перенести заседание на 18 февраля и провести его в присутствии переводчика.
После задержания в январе активист отказался подписать протокол без перевода на коми язык. Тогда его отпустили из отделения полиции.