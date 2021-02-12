«Своими движениями сделают его пульсирующим»: власти Петербурга анонсировали несколько акций в День влюбленных

Власти Санкт-Петербурга в пятницу анонсировали две акции в честь Дня всех влюбленных. Объявление о грядущих флешмобах с участием волонтеров разместила пресс-служба Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями северной столицы.

Предполагается, что в рамках первой акции в восемь часов вечера 50 волонтеров признаются в любви Санкт-Петербургу — «сформируют сердце и своими движениями сделают его пульсирующим». Происходить это будет в стенах Петропавловской крепости. Руководитель городского Центра городских волонтеров Дарья Никитина назвала такую идею «очень милой».

Вторая акция пройдет возле станций метро «Петроградская» и «Василеостровская» — там юноши и девушки будут дарить прохожим цветы и валентинки, а также «теплые слова и хорошее настроение».

Новость о готовящихся акциях в северной столице появилась на фоне сообщений о том, что Роскомнадзор требует от СМИ удалить материалы с упоминанием даты ближайшего флешмоба в поддержку Алексея Навального якобы из-за призывов к несогласованным акциям. При этом в статьях «Медузы» и «Открытых медиа» (эти издания и томское агентство ТВ-2 получили письма от РКН) речь шла о реакции властей на грядущее событие.