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№ 15 от 12 февраля 2021

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Суд в Коми не смог провести процесс над активистом, так как тот единственный в зале говорил на коми языке

Общество1 106

1 106
 

В Сыктывкарском городском суде обвиняемый в нарушении установленного порядка проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) активист Алексей Иванов отказался говорить с судьей на русском. Теперь заседание проведут в другой день в присутствии переводчика.

«Они сами меня вызывают в суд, не дают спокойно работать, и я не должен подстраиваться под них, обеспечить явку переводчика. Мне просто легче пользоваться коми языком. И у меня есть такое право», — объяснил Иванов «Новой газете».

Судья задала Иванову вопросы про русскую школу, паспорт и имя, а потом решила перенести заседание на 18 февраля и провести его в присутствии переводчика.

После задержания в январе активист отказался подписать протокол без перевода на коми язык. Тогда его отпустили из отделения полиции.

Теги:
sf, судьи, активисты, митинги, коми, сыктывкар

«Своими движениями сделают его пульсирующим»: власти Петербурга анонсировали несколько акций в День влюбленных

Общество801

801
 

Власти Санкт-Петербурга в пятницу анонсировали две акции в честь Дня всех влюбленных. Объявление о грядущих флешмобах с участием волонтеров разместила пресс-служба Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями северной столицы.

Предполагается, что в рамках первой акции в восемь часов вечера 50 волонтеров признаются в любви Санкт-Петербургу — «сформируют сердце и своими движениями сделают его пульсирующим». Происходить это будет в стенах Петропавловской крепости. Руководитель городского Центра городских волонтеров Дарья Никитина назвала такую идею «очень милой».

Вторая акция пройдет возле станций метро «Петроградская» и «Василеостровская» — там юноши и девушки будут дарить прохожим цветы и валентинки, а также «теплые слова и хорошее настроение».

Новость о готовящихся акциях в северной столице появилась на фоне сообщений о том, что Роскомнадзор требует от СМИ удалить материалы с упоминанием даты ближайшего флешмоба в поддержку Алексея Навального якобы из-за призывов к несогласованным акциям. При этом в статьях «Медузы» и «Открытых медиа» (эти издания и томское агентство ТВ-2 получили письма от РКН) речь шла о реакции властей на грядущее событие.

Теги:
sn, фонарики, флешмоб, Санкт-Петербург
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