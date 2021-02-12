Суд в Коми не смог провести процесс над активистом, так как тот единственный в зале говорил на коми языке

В Сыктывкарском городском суде обвиняемый в нарушении установленного порядка проведения митинга (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) активист Алексей Иванов отказался говорить с судьей на русском. Теперь заседание проведут в другой день в присутствии переводчика.

«Они сами меня вызывают в суд, не дают спокойно работать, и я не должен подстраиваться под них, обеспечить явку переводчика. Мне просто легче пользоваться коми языком. И у меня есть такое право», — объяснил Иванов «Новой газете».

Судья задала Иванову вопросы про русскую школу, паспорт и имя, а потом решила перенести заседание на 18 февраля и провести его в присутствии переводчика.

После задержания в январе активист отказался подписать протокол без перевода на коми язык. Тогда его отпустили из отделения полиции.