«Общественный вердикт»: судья по делу о пытках в ярославской ИК-1 общался с прокурором перед тем, как оправдать начальство колонии

Судья Сергей Лупанов, оправдавший руководство ярославской ИК-1, в день вынесения приговора провел 40 минут в совещательной комнате с прокурором. Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт»* со ссылкой на адвоката Ирину Бирюкову, представляющую интересы пострадавших от пыток в колонии.

Бирюкова обнаружила по видеозаписям из суда, которые ей предоставили по адвокатскому запросу, что в совещательную комнату к судье Сергею Лупанову, оправдавшему в ноябре руководство ярославской ИК-1, в день вынесения приговора заходили его секретарь, гособвинитель и администратор Дзержинского районного суда Ярославля, где проходило выездное заседание Заволжского районного суда.

Правозащитники отмечают, что дольше всех — около 40 минут — в совещательной комнате находилась прокурор.

«По закону, до оглашения приговора судья не имеет права ни с кем контактировать, тем более с непосредственными участниками процесса — секретарем и представителем гособвинения», — говорится в сообщении фонда.

По словам Бирюковой, «одно только это грубое нарушение норм материального и процессуального права — тайны совещательной комнаты — является безусловным основанием для отмены приговора и пересмотра дела в другом составе суда».

Правозащитники также сообщили, что Бирюкова направила жалобу с указанием этого нарушения в судебную коллегию по уголовным делам Ярославского областного суда.

В ноябре 2020 года Дзержинский суд Ярославля оправдал экс-сотрудников исправительной колонии №1 — врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова — по делу о пытках заключенных. Всех остальных из 13 фигурантов дела признали виновными и назначили им сроки от трех лет до четырех лет и трех месяцев колонии.

Расследование дела началось летом 2018 года, после того как «Новая газета» опубликовала кадры избиения Макарова, добытые фондом «Общественный вердикт»: на них его били руками и дубинками по голеням и пяткам, поливая водой из ведра. Позже появились и другие записи пыток заключенных.

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