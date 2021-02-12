Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на решение о замене условного срока Навального на реальный 20 февраля

Апелляция на решение Симоновского суда по делу о замене условного срока Навального на реальный состоится в рабочую субботу 20 февраля. Об этом журналистам рассказали адвокаты Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев в перерыве судебного заседания по делу о клевете в Бабушкинском суде.

Напомним, 2 февраля районный суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока Алексея Навального по делу «Ив Роше» на реальный и назначил политику 3,5 года колонии общего режима. Если приговор оставят без изменений, оппозиционер может провести в колонии 2 года и 8 месяцев — с учетом времени, проведенном под домашним арестом.

Навальному вменили то, что он систематически нарушал условия испытательного срока, согласно которым он должен был дважды в месяц в определенные дни отмечаться в инспекции.

Во ФСИН сослались на статью в медицинском журнале The Lancet, написанную на основе материалов германской клиники «Шарите», где Навальный лечился от отравления боевым веществом из группы «Новичок». Из нее, утверждали сотрудники службы, следует, что Навальный после 23 сентября уже оправился от последствий «своей болезни» и «не исполнял возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции».

Дело «Ив Роше» — о «мошенничестве» — было возбуждено против Алексея Навального и его брата Олега еще в декабре 2012 года на основании заявления генерального директора ООО «Ив Роше Восток» (российского филиала «Ив Роше») Бруно Лепру. Братьев обвиняли в том, что они обманом навязали косметической компании «Ив Роше» и «Многопрофильной процессинговой компании» свою фирму в качестве посредника при оказании транспортно-логистических услуг.

В российском суде в 2014 году представители «Ив Роше Восток» выступили на стороне братьев Навальных, заявив, что договор был полностью выполнен и никакого ущерба компания не понесла. Сам Лепру, который написал заявление на Навальных, в суд так и не пришел, а затем уволился из «Ив Роше».

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что приговор по делу «Ив Роше» был политически мотивированным, произвольным и необоснованным.