«Левада-центр»: 45% россиян назвали акции в поддержку Навального главным событием января 

Самым запоминающимся событием первого месяца 2021 года 45% россиян назвали акции в поддержку политика Алексея Навального 23 и 31 января. К таким выводам пришли социологи из «Левада-центра»*.

Ранее эксперты рассказали, что уровень осведомленности о протестных акциях в поддержку политика Алексея Навального оказался самым высоким в XXI веке.

На втором месте после протестных акций — события, связанные с коронавирусом (12%). 11% опрошенных сообщили, что главной новостью января стало возвращение Навального из Германии в России. 7% респондентов вспомнили инаугурацию президента США Джо Байдена и штурм Капитолия.

При этом фильм Фонда борьбы с коррупцией* «Дворец для Путина. История самой большой взятки» событием месяца назвали лишь 4% опрошенных.

Примерно столько же людей считают главным событием января новогодние праздники, включая Рождество и Крещение, еще для 4% россиян этот месяц запомнился из-за смерти известных людей — художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского и артиста Василия Ланового.

В ходе массовых акций 23 и 31 января по всей России силовики задержали около 10 тысяч человек, подсчитал «ОВД-инфо». Россияне вышли на улицы вскоре после того, как суд в отделе полиции отправил на 30 суток в СИЗО Алексея Навального, вернувшегося на родину после лечения в Германии. Позднее Симоновский суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

*Организации включены Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента