Роскомнадзор потребовал от «Медузы» удалить материал с упоминанием акции в поддержку Навального 

Роскомнадзор вынес «Медузе» предписание с требованием удалить статью о реакции российских властей на ближайшую акцию в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщает само издание.

Надзорное ведомство усмотрело призыв к участию в несогласованной акции в статье под заголовком «Многие иронизировали над фонариками как новой формой протеста. Но только не российская власть. Она видит в этом козни НАТО и даже пугает терактами».

В материале говорилось о том, что Следственный комитет, МВД и Генпрокуратура выступили с предупреждением «о недопустимости нарушения закона» в День всех влюбленных, а также цитировались сообщения ТАСС и РИА Новости о якобы планирующихся терактах на массовых акциях. «Медузе» пришлось удалить статью.

Накануне письма от Роскомнадзора с аналогичными требованиями поступили в редакции томского агентства ТВ-2 и издания «Открытые медиа». Как рассказала «Новой газете» главный редактор «Открытых медиа» Юлия Ярош, в обоих материалах, вызвавших претензии надзорного ведомства, также говорилось о реакции властей на грядущую акцию с фонариками.