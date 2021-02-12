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№ 15 от 12 февраля 2021Читать номер
Роскомнадзор потребовал от «Медузы» удалить материал с упоминанием акции в поддержку Навального
Роскомнадзор вынес «Медузе» предписание с требованием удалить статью о реакции российских властей на ближайшую акцию в поддержку Алексея Навального. Об этом сообщает само издание.
Надзорное ведомство усмотрело призыв к участию в несогласованной акции в статье под заголовком «Многие иронизировали над фонариками как новой формой протеста. Но только не российская власть. Она видит в этом козни НАТО и даже пугает терактами».
В материале говорилось о том, что Следственный комитет, МВД и Генпрокуратура выступили с предупреждением «о недопустимости нарушения закона» в День всех влюбленных, а также цитировались сообщения ТАСС и РИА Новости о якобы планирующихся терактах на массовых акциях. «Медузе» пришлось удалить статью.
Накануне письма от Роскомнадзора с аналогичными требованиями поступили в редакции томского агентства ТВ-2 и издания «Открытые медиа». Как рассказала «Новой газете» главный редактор «Открытых медиа» Юлия Ярош, в обоих материалах, вызвавших претензии надзорного ведомства, также говорилось о реакции властей на грядущую акцию с фонариками.
Суд увеличил размер компенсации жителю Нижнего Тагила, которого пытали полицейские, с 30 тысяч рублей до 150 тысяч
Свердловский областной суд увеличил размер компенсации Максиму Червоткину, которого пытали в отделе полиции № 21 Нижнего Тагила, передает «Урал. МБХ медиа» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Во время апелляции сумма компенсации была увеличена с 30 тысяч рублей до 150 тысяч», — сообщили в суде.
Увеличения суммы добился адвокат Алексей Бушмаков.
Ранее Червоткин отсудил у МВД 30 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. В исковом заявлении адвокат просил взыскать с МВД 2 миллиона 450 тысяч рублей в соответствии с практикой Европейского суда по правам человека по делам такой категории.
В сентябре 2019 года суд приговорил к реальным срокам троих сотрудников полиции, которых обвиняли в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств (ч. 3 ст. 286 УК) в отношении задержанного Червоткина.
Оперуполномоченного Анатолия Леонова приговорили к пяти годам лишения свободы, его коллег Антона Лобанова и Дениса Бородачева — к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
По версии следствия, 3 октября 2018 года Леонов, Бородачев и Лобанов задержали жителя Нижнего Тагила Червоткина. Его доставили в отдел полиции № 21, где потребовали признаться «в каком-либо преступлении». Когда Червоткин отказался, ему нанесли около 40 ударов руками и ногами, надели пакет на голову, а затем заставили отжиматься и приседать. В результате Червоткин сознался в выдуманном им преступлении.